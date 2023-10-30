Погляд на мільйон: учені з'ясували ідеальну привабливу довжину вій

У новому дослідженні вчені вдалися до комп'ютерних технологій і змоделювали обличчя, наголос у яких робили на довжину вій, а потім опитали учасників експерименту оцінити їхню привабливість, отримавши незвичайні результати.

Жіночий погляд здатний підкорювати серця і знищувати в один момент. І важливу роль в ефектному погляді відіграють вії. Вчених теж дуже сильно притягують красиві вії, але причини тут зовсім в іншому, науковому підході. У новому і вельми незвичайному дослідженні вивчали привабливість жіночих вій. Результати виявили як найпривабливіші вії, так і ті, яким віддається найменша перевага, пише PsyPost.

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Вії, що являють собою короткі волоски на повіках, не тільки покращують естетику обличчя, підкреслюючи очі, а й забезпечують їхній захист. Вони затримують сміття та пил і викликають рефлекси, наприклад, моргання. Історично склалося так, що вони мають велике значення в косметичних процедурах, і їх часто пов'язують із привабливістю обличчя. Дослідження, проведені в минулому на ссавцях, показали, що довжина їхніх вій зазвичай становить близько однієї третини ширини ока.

Науковці Фарід Пажухі та Алан Кінгстоун провели дослідження з метою з'ясувати, чи існує ідеальна довжина вій і чи різняться вподобання залежно від статі чи етнічної приналежності. Гіпотеза полягала в тому, що найбільш функціонально ефективна довжина вій може також сприйматися як найбільш приваблива, що може свідчити про здоров'я і генетику людини.

У дослідженні взяли участь 319 американських учасників різної етнічної приналежності. У середньому їм було по 41 році, їхні стосунки та освіта були різними. За допомогою Daz3D і Photoshop було створено 44 унікальних зображення облич жінок різних національностей, що відрізняються довжиною вій. Потім учасники оцінили привабливість кожного зображення за шкалою.

Результати показали, що вподобання залежно від етнічної приналежності дещо різняться. Однак було виявлено закономірність: найкращими вважалися вії, довжина яких становила 30%-35% від ширини ока. Занадто короткі або занадто довгі вії були найменш бажаними.

Пажухі та Кінгстоун підсумували свої висновки, зазначивши, що вплив довжини вій на сприйняття привабливості має вигляд перевернутої U-подібної функції. Ідеальна довжина вій, можливо, склалася для оптимального захисту зору, а відхилення від неї можуть сприйматися як менш привабливі, що може свідчити про погане здоров'я.

Результати дослідження цінні, але є й застереження. Учасники оцінювали згенеровані комп'ютером статичні зображення, головною відмінністю яких був колір шкіри. У реальному житті оцінка привабливості може бути іншою, а інші риси обличчя, не враховані в дослідженні, також можуть впливати на сприйняття привабливості вій. Одне можна сказати точно — еволюція явно доклала руку до наших вподобань у партнерах, за якими деколи може ховатися розважливість, закладена на генному рівні.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

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