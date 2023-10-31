Брюс Вілліс полетів би автостопом. Землю можна врятувати від астероїда, але для цього немає ракети

Учені дійшли висновку, що ми можемо знищувати небезпечні для планети астероїди, щоправда, необхідна підготовка.

Цього року в липні повз Землю пролетів астероїд діаметром від 30 до 60 метрів, він пройшов від планети на відстані чверті шляху від Місяця. Космічний уламок не становив загрози для нашого світу, але якби він все ж таки вдарив по планеті, то вибух був би втричі потужнішим, ніж у Челябінську у 2013 році, пише ScienceAlert.

Вчені дізналися про проліт космічного каменю лише через два дні після того, як він пройшов повз Землю. Цей недавній випадок є гарним прикладом того, як можна "проґавити" навіть великі астероїди. Не настільки великі, щоб поставити людство на межу вимирання, але й досить великі, щоб загрожувати життю мільйонам людей.

Якби небезпечний астероїд був би виявлений за кілька днів до зіткнення, чи змогли б ми його зупинити? Таке питання було порушено в недавньому дослідженні, яке було опубліковано на сервері наукових статей arXiv.

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У моделюванні вчені розглянули астероїд, схожий на вищезгаданий 2023 NT1. Вони з'ясували, чи змогли б ми знешкодити космічний камінь за допомогою методу розпилення.

Ідея цього дослідження справді трохи схожа на сюжет голлівудського фільму "Армагеддон". У стрічці, як і в реальності, астероїд можна відхилити, але час грає проти всього людства.

Вчені задалися питанням, чи зможемо ми вчасно атакувати та, чи будуть наші зусилля достатніми, щоб розпорошити астероїд на дрібні шматочки. Відповідь на обидва цих питання виявилася ствердною. Якщо зважати на наші сучасні технології, то ми могли б запустити оборонну ракету протягом дня, але за умови, що вона вже буде готова до запуску.

Для того, щоб розпорошити астероїд на нешкідливі шматочки, автори пропонують використовувати комбінацію з кінетичного ударного елемента і вибухового. Наприклад, ракета може випустити хмару ударних елементів на високій швидкості, розбивши астероїд на фрагменти діаметром не більше 10 метрів.

Якщо врахувати типову щільність астероїдів, моделювання показує, що це буде досить ефективний спосіб знищення небезпечних астероїдів. Навіть якщо його вдасться розбити всього за кілька годин до зіткнення із Землею, хмара уламків не становитиме загрози.

Але є вагомий нюанс. Усе перераховане вище можливе тоді, коли у людства будуть напоготові ракети, ударна система, яку можна було б використовувати.

У разі, якщо завтра ми виявимо небезпечний астероїд, тоді у нас не буде часу і можливості йому протистояти.

Нагадаємо, NASA відправляє апарат до найдорожчого астероїда в Сонячній системі. Він розташований у головному поясі астероїдів на відстані приблизно 600 млн км від Землі.