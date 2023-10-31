Аномальне пекло. Кількість смертей від серцевих захворювань у спеку зросте втричі

Вчені провели великий аналіз зібраних раніше даних і дійшли невтішних висновків, які навіть за скромними мірками прогнозують значне зростання смертності від аномальної спеки, особливо у певної категорії людей.

Смертність від серцево-судинних захворювань, викликаних екстремальною спекою, може подвоїтися або навіть потроїтися до середини століття залежно від траєкторії викидів парникових газів, заявляють учені.

Самід Хатана, доктор медичних наук, магістр охорони здоров'я, з Університету Пенсільванії, наголошує на важливості впливу зміни клімату на здоров'я населення планети та її непропорційного впливу на деякі групи населення, який посилює наявні диспропорції в охороні здоров'я.

Основою для дослідження послугували історичні дані за період з 2008 по 2017 р., які показали кореляцію між збільшенням смертності від серцево-судинних захворювань та екстремально спекотними днями.

Основні результати дослідження, проведеного вченими, такі:

У період з 2008 по 2019 р. у зв'язку з екстремальною спекою щорічно відбувалася 1 651 додаткова смерть від серцево-судинних захворювань.

Якщо поточні пропозиції щодо скорочення викидів парникових газів буде повністю реалізовано, то до середини століття прогнозується зростання смертності від серцево-судинних захворювань, викликаних спекою, на 162% порівняно з базовим показником 2008-2019 рр.

За відсутності цих заходів зростання може становити до 233%.

Особливо вразливі літні люди у віці 65 років і старше.

Зовнішні чинники, такі як обмежений доступ до кондиціонування повітря, менша кількість зелених насаджень і міські теплові скупчення, були визначені як потенційні чинники, що сприяють виникненню цих відмінностей.

Роберт Брук, доктор медичних наук, експерт із зовнішніх чинників, наголосив на важливості раннього вжиття заходів з обмеження викидів, щоб зменшити негативні наслідки для серцево-судинної системи.

Хоча отримані результати і викликають занепокоєння, вони можуть бути недостовірними, оскільки в дослідженні розглядалися тільки випадки смерті, а не інші серцево-судинні захворювання, пов'язані зі спекою.

Автори заявляють, що необхідні подальші дослідження для вивчення можливих інфраструктурних змін, здатних пом'якшити тепловий ефект. До них можна віднести збільшення площі деревного покриву в районах, схильних до екстремальної спеки. Крім того, необхідно враховувати шкідливий вплив забруднювачів повітря, зокрема на посилення екстремально спекотних днів.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.