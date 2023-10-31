Дозвільна цікавість. Чи може мухоловка з'їсти людину — учений перевірив на собі

Дослідник експериментальним шляхом перевірив, чи здатна хижа рослина перетравлювати людську плоть і кров.

Венерині мухоловки є одними з найпопулярніших хижих рослин у світі. Ті, у кого ці рослини живуть удома, можливо, хотіли коли-небудь помістити палець у їхній "відкритий рот", тоді як інші ставили собі питання, чи здатна хижа рослина з'їсти людину, пише IFLScience.

Професійний виробник хижих рослин Баррі Райс, який також веде профільний блог, де відповідає на найпоширеніші запитання про м'ясоїдних рослин, вирішив вивчити це питання. Дослідник задумався над тим, чи здатні венерині мухоловки перетравлювати людську плоть, і вирішив знайти відповідь на це питання дослідним шляхом.

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Щоб відповісти на це питання, дослідник згодував хижим мухоловкам шматки власної шкіри, здерті з пальців ніг через інфекцію стопи спортсмена. Під час свого експерименту він вирізав чотири однакові шматки шкіри і помістив їх у щелепи чотирьох венериних мухоловок.

Через тиждень Райс відкрив "роти" мухоловок і задокументував те, що сталося з вмістом їхніх ротів. Дослідник стверджує, що очікував, що шматки шкіри виявляться відносно недоторканими, але, на жаль, все виявилося не зовсім так. Зазирнувши в пащу хижих рослин, учений виявив, що був зовсім неправий: шматки шкіри виявилися майже повністю перевареними.

Дослідник також зазначив, що те, що залишилося в "пащі" рослин, по суті, не мало нічого спільного з початковими шматочками шкіри, а було "липким і слизьким". У результаті досліднику дослідним шляхом вдалося довести, що венерині мухоловки насправді здатні перетравити людську плоть. Проте вчені зазначають, що у цього експерименту все ж є кілька обмежень. По-перше, було протестовано лише один тип тканини — шкіру, тобто фактично невідомо, чи зможе хижа рослина перетравити кістки та хрящі. По-друге, проблема полягає в масштабах — є різниця між перетравленням крихітних лусочок шкіри та вживання в їжу цілої дорослої людини.

На думку вчених з Музею природної історії в Лондоні, сьогодні науці відомо близько 630 видів м'ясоїдних рослин, водночас учені вважають, що в тропічних лісах мешкає ще безліч невідомих науці видів. У більшості хижих рослин немає щелеп, як у венериної мухоловки, або липких подушечок. Фактично більша частина хижих рослин є рослинами-глечиками, вигнутими вгору.

Науковці зазначають, що гігантський гірський глечик (Nepenthes Rajah) часто вважається найбільшим з усіх на Землі — його висота становить близько 41 сантиметра і здатна вмістити літри травної рідини. Дослідникам також відомо, що цей вид, що мешкає на Борнео, здатний перетравлювати лісових хребетних, таких як жаби, гекони й саламандри. Крім того, вони здатні харчуватися мишами та щурами — це означає, що вони можуть перетравити більш щільні структури — кістки, м'язи й хрящі.

Однак вчені вважають, що сьогодні все ж таки не існує м'ясоїдної рослини таких розмірів, щоб вона була здатна перетравити цілу людину. Якими б смачними ми не були, м'ясоїдним рослинам просто не потрібні 143 771 калорій, що містяться в людському організмі, не кажучи вже про велику кількість білків і жирів.

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