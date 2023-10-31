Часу більше немає. У людства залишилося 6 років на запобігання "закипання Землі"

Дослідники вважають, що у нас також залишилося не більше 20 років, щоб спробувати стримати глобальне потепління нижче за поріг у 2 градуси Цельсія.

Десятиліттями вчені попереджали про наслідки зміни клімату і необхідність стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія. Схоже, цей план провалився: раніше вчені заявили про те, що Земля переступила з "ери глобального потепління" в еру "глобального кипіння". Ба більше, 2023 рік, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень, а Ель-Ніньйо, що панує в Тихому океані, впливає на посилення ураганів, пише Live Science.

На цьому біди людства, ймовірно, не закінчаться: результати нового дослідження свідчать про те, що у нас залишилося лише 6 років, щоб стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм. Дослідники також зазначають, що у людства залишилося всього 20 років на те, щоб стримати глобальне потепління на рівні нижче 2 градусів за Цельсієм.

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Результати також свідчать про те, що вже до кінця десятиліття глобальні викиди вуглецю перевищать безпечні межі та спричинять найгірші наслідки зміни клімату. Простими словами, це означає, що в нас є лише шість років, щоб цьому запобігти. Для цього, на думку дослідників, необхідно змінити курс і різко скоротити викиди парникових газів.

Нова оцінка нашого вуглецевого бюджету, що залишився, тобто кількості вуглекислого газу, яку ми можемо виробляти, не перевищуючи поріг глобального потепління в 1,5 градуса за Цельсієм, станом на січень показує: якщо ми викинемо понад 276 гігатонн вуглекислого газу, ми подолаємо поріг в 1,5 градуса за Цельсієм, що вищий за доіндустріальний. Причому, якщо викиди триватимуть такими темпами, ми подолаємо цей поріг уже до 2030 року.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Центру екологічної політики Імперського коледжу Лондона, Робіна Ламболла, результати, отримані ними з колегами, є підтвердженням того, що людство не робить достатньо для стримування кліматичної кризи. Команда також зазначає, що "вікно для збереження потепління на безпечному рівні надзвичайно швидко закривається", ми можемо просто не встигнути.

Ще 2015 року 196 світових лідерів підписали Паризьку угоду, в якій зобов'язалися дотримуватися договору щодо запобігання змінам клімату. Метою Паризької угоди фактично є стримування глобальної середньої температури на рівні нижче 2 градусів за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним рівнем. Однак тепер учені вважають, що в нас залишилося надто мало часу: якщо кроки не буде вжито вже сьогодні, через 20 років Земля подолає поріг, встановлений Паризькою угодою.

Зазначимо, що нове дослідження засноване на даних, використаних у звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. Однак у новій роботі вчені переглянули методи для врахування останніх викидів та історичних викидів аерозолів.

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