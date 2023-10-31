Стародавній бізнес-центр, інженерні споруди: неподалік Афін виявлено затонуле місто (фото)

Стародавній Саламін біля Афін, за інформацією журналістів, цікавив істориків з кількох причин, зокрема через згадку в "Іліаді" Гомера як будинок героя Троянської війни Аякса.

У Греції археологи виявили затонуле стародавнє місто, залишки якого вони датували IV століттям до нашої ери. Про це повідомляє CBS News.

Історики, які проводили розкопки на узбережжі неподалік Афін, вважають, що знайдені ними фундаменти будівель належали до стародавнього міста Саламін.

Зокрема, фахівці виявили залишки стародавньої морської дамби, яка колись захищала місто. Крім того, вони знайшли споруду, яка, вочевидь, була місцем зустрічей торгового та іншого люду і своєрідним діловим центром. Під час розкопок дослідники змогли дістати з дна добре збережені бронзові монети, фрагменти мармуру, вази та керамічні вироби різних епох.

"Археологи зробили важливе відкриття під час дослідження Саламіна. Вчені виявили частково затоплену будівлю, а також безліч мармурових скарбів, датованих IV століттям до нашої ери", — повідомило Міністерство культури Греції, презентуючи нові вражаючі знахідки під час великого проєкту підводних розкопок.

За даними Міністерства культури, команда морських археологів із 12 осіб виявила те, що вважається величезною громадською будівлею, яка існувала як частина стародавнього міста Саламін. Минулого тижня офіційні особи поділилися у Facebook фотографіями виявлених останків, а також скарбу артефактів, знайдених разом із ними.

Вперше виявивши дамбу, що, як вважають, є частиною стародавнього укріплення, котре оточувало класичне місто Саламін, археологи і виявили громадську будівлю під назвою Стоа. Цей термін у грецькій архітектурі належить до окремого критого переходу, що стояв окремо і був побудований у витягнутій формі. Ці споруди зазвичай існували навколо ринків і могли служити місцями торгівлі або громадськими місцями для прогулянок, кажуть історики, зазначаючи, що в деякі з будівель були вбудовані кімнати.

"Ідентифікація Стої є дуже важливим новим елементом для вивчення топографії та житлової організації стародавнього міста", — йдеться в заяві Міністерства культури Греції.

За даними видання, Стоа, знайдена в Саламіні, має ширину близько 20 футів і довжину 105 футів, а в межах її кордонів знаходяться залишки шести або семи кімнат. Лише один або два шари каменю, що позначають споруду, все ще існують, і археологам ще не вдалося дослідити всі внутрішні приміщення.

Крім того, за інформацією CBS News, в одній кімнаті площею трохи більше ніж 15 квадратних футів було велике складське приміщення, в якому зберігалося безліч стародавніх артефактів, зокрема майже два десятки бронзових монет, фрагменти мармуру, вази і фрагменти керамічних виробів.

"За словами чиновників, серед мармурових артефактів є два важливих предмети. Один являє собою фрагмент колони з частиною напису в 2-3 віршах. Інший — це багато прикрашений фрагмент, на якому зображений великий чоловік, можливо, герой, який покладає корону на бородатого чоловіка", — пише видання.

Що відомо про Саламін

Саламін — як місто, так і однойменний острів — відомий передусім через битву під Саламіном у V столітті до нашої ери, яка стала ключовою подією в греко-перських війнах, коли давньогрецькі міста-держави билися проти перської імперії Ахеменідів.

Битва при Саламіні відбулася під час першої половини греко-перських воєн. Однак Саламін цікавив істориків й з інших причин: він згадується в "Іліаді" Гомера як дім героя Троянської війни Аякса. Місто також цитується в пізнішому звіті грецького географа Павсанія, написаному приблизно у ІІ столітті. На той час, на думку географа, Саламін уже почав занепадати.

Топонім Саламін зберігся й досі. Тепер так називається місто в сучасній Греції. Воно розташоване на висоті 20 метрів над рівнем моря, у північній частині однойменного острова, між узбережжям бухти Саламіс і Саламінською протокою за 20 кілометрів на захід від центру Афін.

Щоправда, існує ще одне місто з такою самою назвою, але воно розташоване на сході Кіпру і не має нічого спільного зі стародавнім містом поруч з Афінами.

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