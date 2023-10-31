Раптове тромбоутворення: вчені виявили рідкісний і смертельний побічний ефект від вакцин

Учені виявили рідкісну, але дуже небезпечну реакцію нашого організму на деякі вакцини, під час якої активується імунна система і тромбоцити, що призводить до утворення тромбів.

Дослідники з Бірмінгемського університету за підтримки Національного інституту досліджень у галузі охорони здоров'я та догляду, і Британського фонду серця опублікували нові дані про смертельно небезпечний механізм, що спричиняє згортання крові у деяких людей після введення певних вакцин, пише ScienceDaily.

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Стан, який називається вакциноіндукованою імунною тромбоцитопенією і тромбозом (ВІТТ), виникає, коли у пацієнтів виробляються антитіла, які зв'язуються з білком тромбоцитарного фактора 4 (PF4), утворюючи імунний комплекс. Цей процес активує тромбоцити та клітини імунної системи, що призводить до тромбоутворення та запалення.

Раніше точна роль PF4 у згортанні крові після вакцинації залишалася неясною. Нещодавнє дослідження показало, що PF4 з'єднується з рецептором c-Mpl на поверхні тромбоцитів, стимулюючи вироблення клітин, що викликають утворення тромбів. Використовуючи зразки здорових донорів і пацієнтів з ВІТТ, дослідники встановили, що PF4 відіграє ключову роль в активації тромбоцитів, що призводить до тромботичних подій.

Дослідження також показало, що препарат руксолітиніб, який зазвичай застосовують для лікування деяких видів раку крові, може блокувати рецептор, активований PF4 після вакцинації. Незважаючи на те, що наразі препарат руксолітиніб не підходить для лікування пацієнтів з ВІТТ, блокування цього шляху може знизити агрегацію тромбоцитів, що дає змогу говорити про потенційний метод лікування, що захищає пацієнтів від тромбоутворення.

Доктор Піп Ніколсон, старший автор дослідження, наголосив на важливості розуміння цих механізмів згортання крові, особливо з огляду на ключову роль вакцин у боротьбі з глобальними пандеміями. Доктор Річард Бука, співавтор дослідження, також наголосив, що отримані ним результати можуть призвести до створення нових ліків, здатних запобігти утворенню тромбів у разі ВІТТ та інших захворювань. Доктор Саманта Монтегю, ще один співавтор дослідження, висловила оптимізм з приводу того, що їхнє дослідження дасть змогу зрозуміти процес утворення тромбів і спрямувати майбутні вакцинальні ініціативи на виявлення та зменшення ризиків для осіб, схильних до ВІТТ.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує новий штам коронавірусу Пірола черговою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знову і знову, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, що постковідний синдром може зовсім не бути пов'язаний з коронавірусом. Дослідники кажуть, що "довгий" ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

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