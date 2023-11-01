Повернення Оріона, яскравий Юпітер і повний Місяць: астрономічні події в листопаді 2023 року (фото)

У листопаді можна спостерігати за "зустріччю" Венери і Місяця, а також пік метеорного потоку Леоніди.

Листопад 2023 року є гарним місяцем для спостереження за різними астрономічними подіями. Зокрема, у нічному небі можна спостерігати повернення Оріона, появу яскравого Юпітера, з'єднання Венери та Місяця, повний Місяць і пік метеорного потоку Леоніди. Коли і де спостерігати ці події, пише Forbes.

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Яскравий Юпітер

Юпітер Фото: NASA

Після заходу Сонця, ближче до півночі в четвер і п'ятницю, 2 і 3 листопада, на сході буде видно дуже яскравий Юпітер. У цей час планета перебуватиме в так званому протистоянні. Тобто Земля перебуватиме точно між газовим гігантом і Сонцем і величезна планета буде повністю освітлена сонячним світлом, якщо дивитися із Землі.

У ці ночі Юпітер виглядатиме в нічному небі найяскравіше і найбільше цього року. Саме в листопаді настає найкращий час для того, щоб побачити Юпітер навіть неозброєним оком, хоча для поліпшення огляду знадобиться бінокль або невеликий телескоп.

Повернення Оріона

Сузір'я Оріона Фото: NASA

Сузір'я Оріона, і зокрема Пояс Оріона, є символом нічного зимового неба в північній півкулі Землі. Починаючи з листопада, якщо подивитися на схід через 2 години після заходу Сонця, знову можна спостерігати три зірки, які складають Пояс Оріона. Вони називаються Мінтака, Альнілам і Альнітак. По обидва боки від цих зірок буде видно червоний надгігант Бетельгейзе і блакитний надгігант Рігель.

З'єднання Місяця і Венери

З'єднання планет — це астрономічна подія, яка насправді є оптичною ілюзією. У цей час планети, або планета і Місяць перебувають візуально поруч одна з одною, хоча насправді їх розділяє велика відстань.

Венеру видно у верхньому лівому кутку поруч із Місяцем Фото: Forbes

Перед сходом Сонця, у четвер, 9 листопада, на сході можна побачити, як поруч із Венерою з'являється всього лише 15% освітленої частини Місяця у вигляді півмісяця. У цей же час Венера буде дуже яскравою.

Гарний півмісяць

У середу, четвер і п'ятницю, з 15 до 17 листопада, на південному заході в нічному небі після заходу сонця можна побачити Місяць, який буде освітлений лише частково і матиме вигляд півмісяця. 15 листопада лише 7% Місяця буде освітлено сонячним світлом, 16 листопада — 14%, а 17 листопада — 23%. Цієї ж ночі з'явиться так зване "сяйво да Вінчі", коли на темній стороні Місяця можна побачити сонячне світло, відбите від Землі назад на місячну поверхню.

Пік метеорного потоку Леоніди

У п'ятницю і суботу, 17 і 18 листопада в нічному небі з'являться "падаючі зірки", тобто настане пік метеорного потоку Леоніди. Він являє собою уламки 55P/Темпеля — Туттля і вважається одним із найсильніших метеорних потоків. Коли метеорити з цього потоку пронизують атмосферу Землі, то вони залишають за собою, коли згорають, яскраві смуги.

Метеорний потік Леоніди Фото: Forbes

"Зближення" Юпітера і Місяця

У п'ятницю і суботу, 24 і 25 листопада, після заходу Сонця, на сході можна буде побачити Місяць, який буде освітлений світлом Сонця на 93%. У п'ятницю він перебуватиме прямо над Юпітером, який буде все ще яскравим після протистояння. 25 листопада Місяць світитиме ще яскравіше, але цього разу він перебуватиме нижче Юпітера. Звичайно ж обидва об'єкти перебувають дуже далеко один від одного і їхнє зближення — це оптична ілюзія.

Повний Місяць

Повний Місяць Фото: Forbes

У понеділок, 27 листопада настане черговий повний місяць. Повністю освітлений світлом Сонця Місяць з'явиться в нічному небі на сході. Хоча це і не буде супермісяць, але повний Місяць, який з'являється щомісяця, являє собою одну з найкрасивіших астрономічних подій.

Фокус уже писав про те, що NASA показало моторошні знімки спостережень за метеорами. У космічному агентстві поділилися незвичайними фотографіями, які були зроблені в рамках спостережень за нічним небом.