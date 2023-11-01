Шабаш на мітлах і темні фігури: NASA показало моторошні знімки спостережень за метеорами (фото)

У космічному агентстві поділилися незвичайними фото, які були зроблені в межах спостережень за нічним небом.

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Вчені з Центру космічних досліджень імені Джорджа Маршалла NASA показали кілька моторошних знімків, які зняли їхні камери, що спостерігають за метеорами в нічному небі, пише Forbes.

NASA поділилося серією загадкових і моторошнуватих знімків до Гелловіну. Деякі дуже просто розгадати, наприклад, на одному зі знімків однозначно присутня жаба. Решта, щоправда, вимагають більш предметних розглядів, але в NASA запевняють, що нічого надприродного на кадрах немає.

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На одній з фотографій видно ціле павутиння з яскравих ліній у небі. Смуги не мають нічого спільного з потойбічним, у NASA кажуть, що в кадр потрапили світлячки, а не "компанія відьом, що літають на мітлах". На іншій фотографії видно одну з лап птаха, який сидить на камері.

Напевно, наймоторошніший знімок з усіх — це фотографія, на якій видно метеор, а також щось схоже на темну фігуру в капюшоні, що знаходиться в нижньому кутку. Найімовірніше, це лише гра тіні та світла, але вона ідеальна для ночі Гелловіну.

Центр космічних досліджень Маршалла розташований у штаті Алабама. Камери ж є частиною мережі NASA All-sky Fireball Network — групи камер, які стежать за найяскравішими метеорами в небі Землі.

Загалом мережа складається з 17 камер, які розкидані по різних штатах США. Об'єктиви обладнання завжди спрямовані вгору, щоб охопити якомога більшу область неба.

"Камери встановлені так, що одну і ту саму вогняну кулю може бути виявлено більш ніж однією камерою. Це дає нам змогу розрахувати висоту уламка, що летить, і швидкість його руху", — кажуть у NASA.

Мережа камер переважно спостерігає за метеороїдами — це проміжне тіло між космічним пилом та астероїдом. Коли ці об'єкти потрапляють в атмосферу Землі їх називають метеорами. Іноді їхні залишки досягають поверхні Землі, переживши вогняну подорож через атмосферу.

NASA ж вивчає метеороїди, бо вони становлять небезпеку для космічних кораблів. Маленькі осколки з каменю і заліза можуть пошкоджувати супутники, космічні станції, вантажні капсули або капсули з екіпажем.

"Розуміння природи метеороїдів допоможе розробникам космічних кораблів краще захистити критичні компоненти апаратів від загрози", — зазначають в агентстві.

Камери, які невтомно дивляться в небо, дають змогу вченим розрахувати орбіти метеороїдів. Вони навіть можуть відстежити походження спостережуваних об'єктів.

Дослідники також зазначають, що камери спостереження за метеорами захищені прозорими куполами, тож птахи та рептилії можуть посидіти на них зверху.

Нагадаємо, нещодавно космічний телескоп Габбл надіслав моторошне фото з космосу. Телескоп зробив знімок вмираючої величезної вуглецевої зірки CW Лева.