Загибель Сонця. Приречені планети біля близької до нас зірки показали незавидне майбутнє Землі

Учені провели вивчення кількох планет, які обертаються навколо схожої на Сонце зірки. Вони мають зникнути і на Землю може чекати те саме.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у The Astrophysical Journal, три найближчі планети, що обертаються навколо зірки Ро Північної Корони на відстані 57 світлових років від нас, перебувають на краю загибелі. Така ж доля може чекати і на планету Земля, пише ScienceAlert.

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Зірка Ро Північної Корони є жовтим карликом, як і наше Сонце. Вона має майже таку саму масу, діаметр і яскравість. Але Сонцю майже 5 млрд років, а цій близькій до нас зірці — вже майже 10 млрд років. Це означає, що скоро Ро Північної Корони перетворитися на червоного гіганта.

Автори дослідження вирішили з'ясувати, що станеться з планетами, які перебувають у зоні населеності зірки (у цій зоні перебуває і Земля), коли Ро Північної Корони збільшиться в розмірах.

Червоні гіганти — це зірки, на які перетворюються такі жовті карлики, як Сонце, наприкінці свого життя. При цьому зірки збільшуються в розмірах і можуть поглинути або зруйнувати планети, що знаходяться поруч. Тобто наше Сонце може знищити Землю, Марс, Венеру і Меркурій у далекому майбутньому.

Вважається, що Ро Північної Корони стане червоним гігантом приблизно через 1 млрд років, але зараз навколо неї обертаються 4 екзопланети. Вони отримали назву Ро Північної Корони b, c, e і d. Перші три планети розташовані найближче до своєї зірки. Але всі чотири екзопланети розташовані ближче до зірки, ніж Земля до Сонця.

Вважається, що Ро Північної Корони стане червоним гігантом приблизно через 1 млрд років, але зараз навколо неї обертаються 4 екзопланети Фото: Universe Today

Як показує дослідження, планети e, b і c найімовірніше поглине Ро Північної Корони на стадії червоного гіганта. З іншого боку, коли зірки перетворюються на червоних гігантів, то внутрішні планети починають по-різному гравітаційно взаємодіяти одна з одною. Це означає, що у них може змінитися орбіта і деякі планети можуть уникнути загибелі. Хоча ця гравітаційна взаємодія між планетами також може призвести до того, що орбіта деяких планет змінитися не на більш далеку, а навпаки, на ближчу до зірки, що тільки прискорить їхню загибель.

Щоб зрозуміти, що може статися в системі Ро Північної Корони, вчені створили спеціальне моделювання.

Як показало дослідження, найближча до зірки планета е, яка за масою трохи більша за Землю і є кам'янистою, зникне першою, коли Ро Північної Корони почне своє розширення. При цьому вона випарується дуже швидко.

Найбільша з усіх чотирьох, планета b, маса якої в 350 разів більша за масу Землі, буде спочатку рухатися по спіралі до зірки, а потім гравітація останньої розірве її на частини.

Доля планети b може вплинути на долю інших планет. Речовина зруйнованої планети змусить зірку ще більше збільшитися і це прискорить смерть планети с, а також планети d.

Але в міру наближення до зірки, обидві ці планети, які за масою схожі на Нептун, почнуть випаровуватися ще під час руху.

За словами вчених, планета d має шанс вижити, адже вона може уникнути поглинання червоним гігантом через те, що її орбіта змінитися на більш далеку.

Автори дослідження кажуть, що точно передбачити долю цих планет не можна, але перетворення зірки Ро Північної Корони на червоного гіганта буде катастрофою для її планет у будь-якому разі.

Наше Сонце через 4-5 млрд років також почне перетворюватися на червоного гіганта, щоб потім перетворитися на білого карлика. Земля точно перебуває в небезпеці. Але вчені не можуть поки що передбачити з повною упевненістю, чи загине планета в надрах Сонця, чи їй вдасться відлетіти далі від вмираючої зірки. У будь-якому разі через мільярди років Сонячна система змінитися назавжди.

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