"Наймертвіший" живий пень на Землі: як йому вдається виживати без жодного листочка

Глибоко в лісах Нової Зеландії захований пень, якому дивним чином вдається виживати, хоча за всіма законами природи він мав би бути вже мертвий.

Природу часто сприймають як систему із суворими законами, де сильний вбиває слабкого і лише переможцям вдається вижити й процвітати. Однак глибоко в лісах Нової Зеландії ховається старий пень, який буквально кидає виклик цьому твердженню, пише IFLScience.

Йдеться про пень дерева каурі, який вперше був виявлений вченими ще 2019 року, коли вони натрапили на цей екземпляр під час експедиції по хребтах Вайтакере в Західному Окленді. Тоді доцент Оклендського технологічного університету Себастьян Лейзінгер, заявив, що було дуже дивно бачити, що цей пень живий, хоча на ньому "не було ніякого листя".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з усіма законами природи цей пень каурі давно мав би загинути, втративши зелене листя, а отже позбувшись фотосинтезу. Однак цього не сталося. Така дивна подія зацікавила вчених, і вони вирішили розібратися в питанні.

Дослідження показало, що дивовижному новозеландському пню вдається виживати завдяки сусіднім деревам, які взяли над ним "опіку". По суті, прилеглі дерева прищепили свої кореневі системи до дерева, яке помирає, і постачають його водою, а також необхідними поживними речовинами, представляючи таку собі "природну систему життєзабезпечення".

Під час дослідження вчені провели експеримент, прикріпивши до пня-нежиті та сусідніх дерев кілька датчиків, які відстежували потік води та соку, а також виділення вуглекислого газу. Результати свідчать про те, що коріння пня і сусідніх дерев були щеплені разом, що й давало змогу пню отримувати воду і поживні речовини, необхідні для виживання.

Однак учені все ще не розуміли, навіщо це потрібно навколишнім деревам. Річ у тім, що подібні стосунки буквального дорого обходяться здоровим деревам, а такий зв'язок надалі може призвести до швидшого поширення хвороб. Причому, це особливо небезпечно для дерев каурі, які наразі вважаються вразливими до зникнення через поширення хвороби відмирання, викликаної збудником Phytophthora agathidicida.

Одна з теорій дослідників вважає, дерева спочатку були щеплені разом у цій мережі, що давало їм змогу розподіляти воду і поживні речовини під час посухи. По суті, пень-нежить мав би припинити своє існування, проте продовжив жити "паразитуючи" на сусідніх деревах.

Утім, це припущення залишається лише гіпотезою. Надалі Лойцингер з колегами планують продовжити дослідження захопливого взаємозв'язку, вони сподіваються що розгляд лісової екосистеми загалом допоможе пролити світло на цю загадку. Лойціенер також вважає, що це дослідження ставить під сумнів наше сприйняття дерев "окремими особистостями", команда припускає, що можливо ліс варто розглядати як "єдиний суперорганізм".

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали рев найстарішого і найбільшого організму на Землі.