Таємний наркотик: учені виявили зв'язок між депресією, звиканням і чаєм із молоком

За даними дослідження, дедалі більше молодих людей вдаються до популярного напою як до порятунку від стресу, що зі свого боку спричиняє звикання і зрештою може викликати депресію.

Чай, включно з його молочним варіантом, є популярним напоєм у світі. Але схоже, що щоденна церемонія чаювання несе в собі приховану небезпеку для нашого добробуту. Так, комплексне дослідження виявило потенційний зв'язок між регулярним вживанням молочного чаю і симптомами тривоги та депресії. Дослідження, проведене на 5 281 китайському студенті, показало, що майже 50% учасників випивають щонайменше одну чашку чаю з молоком на тиждень, пише Nation.

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Чаювання — широко поширена культурна практика, що охоплює різні види чаю: від масали і бабл-чаю до імбирного чаю. За даними компанії Euromonitor International, що займається дослідженням ринку, споживання чаю широко поширене в усьому світі: щодня випивають близько 3,7 млрд чашок.

Особлива увага, що приділяється молочному чаю, викликає побоювання за здоров'я людини через вміст у ньому кофеїну і цукрів, які можуть сприяти негативним наслідкам для психічного здоров'я. Дослідження Гарвардської медичної школи раніше показали, що вживання кофеїну може викликати симптоми, схожі з тривогою.

В останньому дослідженні проводяться паралелі між залежністю від чаю з молоком та іншими формами залежності, включно з соціальними мережами і наркотиками, особливо під час їх використання як засобу емоційної регуляції. Дослідники припускають, що молоді люди можуть вдаватися до молочного чаю як до способу впоратися зі своїми емоціями, що може призвести до залежності та інших проблем психічного здоров'я.

Отримані результати свідчать про необхідність вжиття профілактичних заходів щодо зниження ризиків для фізичного та психічного здоров'я, пов'язаних із вживанням чаю з молоком. Ці ризики не обмежуються залежністю і психічними розладами, а включають ожиріння і стоматологічні проблеми.

Автори закликають до проведення масштабніших лонгітюдних досліджень для повного розуміння можливих наслідків і рекомендують такі заходи регулювання, як обмеження реклами, психологічна просвіта та встановлення стандартів гігієни харчування в цій галузі, де домінує молодь.

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