Схожі на Юпітер планети мають руйнівний вплив на інші світи: що з'ясували вчені

Гігантські планети можуть перешкодити схожим на Землю світам стати населеними.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astronomical Journal, величезні планети, схожі на Юпітер, можуть заважати світам, схожим на Землю, стати такими самими як наша планета. Гіганти порушують орбіти внутрішніх планет зоряної системи і руйнують їхній клімат, пише Forbes.

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Учені дійшли висновку, що гравітація газових гігантів у зовнішній частині зоряних систем може змінити майбутнє менших внутрішніх планет, які розташовані ближче до зірки.

У Сонячній системі існує чотири газові гіганти. Це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Найбільшою планетою є Юпітер, який володіє найсильнішою гравітацією, за допомогою якої він змінює орбіти астероїдів і комет, які могли б стати великою загрозою для Землі.

Учені вважають, що в інших зоряних системах вплив газових гігантів є руйнівним для інших планет, схожих на Землю. Автори дослідження вивчили зоряну систему під назвою HD 141399, яка розташована на відстані 121 світловий рік від нас. У цій системі знаходяться чотири газові гіганти, схожі на Юпітер. Астрономи створили моделювання, щоб дізнатися, чи зможе гравітаційний вплив гігантських планет змінити орбіти менших планет ближче до зірки і викинути їх із так званої зони населеності зірки.

У Сонячній системі існує чотири газові гіганти. Це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Найбільшою планетою є Юпітер, який володіє найсильнішою гравітацією, за допомогою якої він змінює орбіти астероїдів і комет, які могли б стати великою загрозою для Землі Фото: Forbes

Зоною населеності називається певна ділянка космічного простору навколо зірки, де умови підходять для того, щоб на кам'янистій планеті, такій як Земля, існувала вода в рідкому вигляді. Вважається, що це необхідна умова для появи життя. З одного боку, зона населеності обмежена так званою лінією кипіння, тобто в цьому разі вода на планеті википає, якщо світ перебуває близько до зірки, і лінією замерзання, тобто в цьому разі вода перетворюється на лід, якщо планета розташована далеко від зірки.

За словами вчених, у зоряній системі HD 141399 газові гіганти чинять руйнівний вплив на навколишній космос. Як показало моделювання, якби Земля перебувала в цій системі, то її б викинуло за межі зони населеності.

Також учені провели дослідження ще однієї зоряної системи під назвою GJ 357, розташованої за 30 світлових років від нас. Це дослідження також припускає, що газові гіганти можуть викликати хаос у своїх зоряних системах. Вчені виявили, що передбачувана планета розміром із Землю в населеній зоні зірки, ймовірно, набагато більша. Вчені вважають, тут не може бути життя. Моделювання показало, що гравітаційний хаос, викликаний планетою, маса якої в 10 разів перевищує масу Землі, не дає змоги іншим, дрібнішим планетам обертатися по орбіті в зоні населеності поруч із нею. Це попередження про те, що планети, які перебувають на орбіті в зоні населеності зірки, не повинні вважатися придатними для життя, кажуть учені. Автори дослідження підкреслюють, що нам дуже пощастило з конфігурацією планет у Сонячній системі, адже завдяки цьому Земля є саме такою і на ній є життя.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, яка сила стоїть за формуванням кілець Урана. Причина ховалася недалеко від самої планети. Астрономи створили моделювання, щоб з'ясувати, що контролює розмір майже невидимих кілець сьомої планети Сонячної системи.