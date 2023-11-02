NASA вибачилося за незаперечний факт: людям не сподобалося, що вони ніколи не висадяться на Юпітері

Космічне агентство опублікувало на своїй сторінці в соцмережі пост, який викликав резонанс серед ентузіастів і любителів космосу.

У своєму нещодавньому пості космічне агентство NASA нагадало про те, що космічні подорожі досі залишаються дуже дорогими, а в деяких випадках по-справжньому неможливими. Цей пост так розсердив користувачів соцмережі, що агентству довелося перепрошувати за незаперечний науковий факт, пише Futurism.

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"Чи входить відвідування Юпітера до списку ваших бажань? Подивимося правді в очі: цього не станеться", — написало агентство у своєму пості в соцмережі X (колишній Twitter).

Далі в пості йдеться про те, що кожен охочий може приєднатися до акції агентства "Послання в пляшці", яке дає можливість ентузіастам відправити табличку з власним ім'ям на борту космічного апарату. Він вирушить наступного року до крижаного місяця Юпітера Європи.

Варто зазначити, що висадка людей на Юпітер була б самовбивчою місією, не тільки через неймовірну радіацію, а й тому, що висаджуватися на газовому гіганті, по суті, нікуди. Звісно, у планети є щільне ядро, але до нього не дістатися живим. Крім цього, такий політ, найімовірніше, обійшовся б у незліченні мільярди доларів, з огляду на те, що безпілотна місія "Юнона", яка облетіла газовий гігант, коштувала 1,13 млрд доларів у 2016 році.

"NASA справді пропонує дітям перестати мріяти й замість цього вигравіювати своє ім'я на якійсь крихітній табличці. Є багато способів сформулювати це краще", — написав стажер SpaceX Натан Комісаріат.

Космічний фотограф Джон Краус, чиї роботи також зосереджені на діяльності SpaceX, пішов навіть далі. Він поставив під сумнів твердження про те, що ніхто не зможе вирушити на Юпітер найближчим часом.

"Я думаю, що сьогодні вже народився той, хто відвідає Юпітер", — написав Краус у соцмережі X.

Щоправда, фотограф уточнив, що йдеться все ж таки, найімовірніше, про проліт повз Юпітер, бо приземлитися на газовому гіганті ніде.

Своєю чергою, космічне агентство опублікувало інший пост, у якому принесло свої вибачення.

"Люди, ми облажалися. Ми хочемо внести ясність: ми завжди прагнемо до зірок (а також до планет і місяців), і ми хочемо, щоб наша робота надихала вас робити те саме. Ніколи не переставайте мріяти!", — написало NASA.

Зрештою, NASA довелося сказати людям про те, що вони можуть зробити неможливе, бо незаперечний науковий факт поранив їхні почуття.

Нагадаємо, на найбільшому океанічному супутнику Юпітера виявили органічні речовини. Згідно з даними, отриманими космічним апаратом "Юнона", на поверхні Ганімеда знаходяться мінеральні солі та органічні сполуки.