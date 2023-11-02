"Голодна" зірка. З надгігантом Бетельгейзе відбувається щось дивне: знайдено причину (фото)

Червоний надгігант у сузір'ї Оріона вже кілька років не дає спокою вченим своєю незвичайною поведінкою. Нова гіпотеза пропонує ще одне пояснення подій, що відбуваються із зіркою.

Питання про те, що відбувається із зіркою Бетельгейзе займає уми астрономів останні кілька років. За цей час з'явилося кілька гіпотез, які пояснюють незвичайні зміни яскравості зірки. Наприклад, на початку цього року яскравість Бетельгейзе збільшилася на 50%, тому виникло припущення, що варто очікувати швидкого вибуху наднової. Але нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показує, що з Бетельгейзе сталося щось зовсім інше. Можливо, червоний надгігант просто поглинув іншу зірку, пише Universe Today.

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За останні чотири роки яскравість Бетельгейзе то значно знижувалася, то сильно підвищувалася. З'явилося кілька версій того, що ж сталося насправді. Наприклад, якщо йдеться про значне зменшення яскравості зірки в 2019 році, то недавнє дослідження, здається, поставило остаточну крапку в суперечках про те, що ж його викликало, як уже писав Фокус. Астрономи вважають, що причиною потемніння зірки стала велика хмара газу, викинута з її поверхні. Що ж стосується недавнього збільшення яскравості Бетельгейзе, то дослідження тривають і з'являються нові гіпотези.

Нове дослідження зосереджене на тому, що із зіркою сталася одна важлива подія, яка могла вплинути на її нинішню поведінку. Вчені вважають, що Бетельгейзе могла поглинути зірку-компаньйона. За словами вчених, багато масивних зірок, таких як Бетельгейзе, існують у подвійних зоряних системах, і іноді відбувається злиття таких зірок. У цей час можуть відбуватися і збільшення яскравості, і втрата маси, і інші явища.

Питання про те, що відбувається із зіркою Бетельгейзе займає уми астрономів останні кілька років. За цей час з'явилося кілька гіпотез, які пояснюють незвичайні зміни яскравості зірки Фото: NASA

Як показало моделювання, злиття зірки з масою в 16 разів більшою за масу Сонця (приблизно така маса в Бетельгейзе) і зірки з масою в 4 рази більшою за масу Сонця призводить до того, що менша зірка повністю поглинається більшою. Це призводить до появи потужного викиду енергії та випромінювання. Також подібний процес може спричинити втрату маси у більшої зірки, і вона може становити до 0,6 маси Землі.

За останні чотири роки яскравість Бетельгейзе то значно знижувалася, то сильно підвищувалася Фото: Wikipedia

Свідченням злиття Бетельгейзе з меншим компаньйоном може бути збільшення швидкості її обертання. Наприклад, якщо Сонце обертається зі швидкістю 2 км/с, то Бетельгейзе — зі швидкістю 5,5 км/с. Злиття двох зірок не припиняє еволюцію червоного надгіганта, але під час цього відбуваються викиди газу зі швидкістю 200-300 км/с, кажуть учені.

На цьому приголомшливому знімку Бетельгейзе — це червона зірка на "плечі" Оріона Фото: Девятая планета

Подібне злиття, як припускають, відбулося в зірки V838 Єдинорога, і саме воно призвело до раптового збільшення її яскравості, що спостерігалося 21 рік тому. Тому автори дослідження вважають, що подібне могло статися і з Бетельгейзе. Це підтверджує, як швидкість обертання зірки, так і її хімічний склад.

V838 Єдинорога Фото: NASA

Водночас, астрономи ще не так багато знають про злиття зірок, адже внаслідок цих подій може статися багато з того, що вченим не відомо ще. Тому версія про те, що Бетельгейзе пережила злиття з іншою зіркою, а тому її яскравість збільшилася, залишається поки що лише гіпотезою.

Поки немає точних доказів того, що це злиття було і що воно безпосередньо пов'язане з коливаннями яскравості Бетельгейзе. За словами вчених, потрібні більш просунуті технології для того, щоб отримати відповіді на наявні питання повною мірою.

Як уже писав Фокус, згідно з новою гіпотезою біля мертвих зірок існують населені планети. Вчені вважають, що померлі зірки, схожі на Сонце, все ж можуть підтримувати життя на схожих на Землю світах.