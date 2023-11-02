Загадкові білі карлики. Біля мертвих зірок існують населені планети: нова гіпотеза

Учені вважають, що померлі зірки, схожі на Сонце, все ж можуть підтримувати життя на схожих на Землю світах.

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Астрономи виявили багато зірок-білих карликів, які оточені дисками з уламків зруйнованих планет. Але вони знайшли одну неушкоджену планету, схожу на Юпітер, яка обертається навколо білого карлика. Чи можуть планети земної групи існувати біля білих карликів? Вчені вважають, що це можливо і такі планети навіть можуть бути населеними. Про це йдеться у статті, опублікованій у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише ScienceAlert.

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Білими карликами називають дуже щільне і масивне ядро померлої зірки, схожої на Сонце. Водночас за розмірами білі карлики схожі на Землю. Коли зірка з масою Сонця або трохи більшою, або трохи меншою закінчує своє життя — вона перетворюється на червоного гіганта. Потім у процесі збільшення розміру червоний гігант скидає свої зовнішні шари і залишає планетарну туманність, тобто хмару з газу та пилу, яка за кілька тисяч років розсіюється і залишається лише білий карлик. Хоча ці об'єкти і є мертвими зірками, вони все ще виділяють залишкове тепло і в білих карликів можуть бути невеликі зони населеності, де можливе існування планет земної групи з життям на них.

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Астрономи вважають, що у більшості зірок є планети, але коли такі як Сонце зірки перетворюються на червоних гігантів, то вони часто знищують найближчі до них планети, зокрема світи земної групи. Деякі білі карлики оточені дисками з уламків зруйнованих планет. Три роки тому астрономи виявили в такому диску навколо білого карлика WD1054-226 неушкоджену планету в зоні населеності. Автори статті вважають, що незважаючи на те, що ця планета є газовим гігантом, біля білих карликів можуть все ще існувати і планети земної групи, хоча й дуже рідко. Теоретично на таких планетах все ще може існувати життя.

Учені вважають, що померлі зірки, схожі на Сонце, все ж можуть підтримувати життя на схожих на Землю світах Фото: NASA

Єдина відома неушкоджена планета біля білого карлика є газовим гігантом, маса якого майже в 14 разів більша за масу Юпітера. Але є й інші кандидати на статус екзопланети, які також обертаються навколо білих карликів, і вони також мають масу Юпітера або більшу.

Водночас існує багато свідчень існування невеликих планет земної групи навколо білих карликів. Але прямих доказів цього занадто мало. Проте вчені вважають, що виявити їх все ще можна, і зробити це легше, тому що білі карлики маленькі, а тому розгледіти планети земної групи серед уламків, що їх оточують, можливо. Але необхідно провести дуже багато спостережень і знайти явні, прямі докази цієї гіпотези.

За словами вчених, білі карлики є стабільними і довговічними, це саме можна сказати про їхні нехай і невеликі зони населеності. Білі карлики менші за інші зірки за розмірами, і це полегшує пошук планет, схожих на Землю, які обертаються навколо них, вважають вчені. Це також полегшує вивчення атмосфер таких планет, і подібні дослідження можуть виявити наявність ознак існування на них життя.

Хоча вчені підкреслюють, що, найімовірніше, таких незруйнованих кам'янистих планет можна зустріти дуже рідко біля білих карликів, і тим не менш вони, найімовірніше, існують. Нові спостереження за білими карликами дадуть змогу з'ясувати, які насправді планети і в якій кількості все ж залишаються неушкодженими після проходження зіркою, схожою на Сонце, стадії червоного гіганта.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що схожі на Юпітер планети чинять руйнівний вплив на інші світи. Гігантські планети можуть перешкодити схожим на Землю світам стати населеними.