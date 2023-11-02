Вежа Гарісенда в Болоньї може впасти: вчені намагаються її врятувати (фото)

У Болоньї є ще одна вежа, що падає, і нещодавно доступ до неї закрили для відвідувачів. Влада міста повідомила, що це необхідні дії, щоб її вберегти.

Окрім знаменитої Пізанської вежі, в Італії є ще одна вежа, що нахилилася, і їй не приділяється стільки ж уваги. Це вежа Гарісенда в Болоньї, яка вже багато століть нахилена під кутом 4 градуси. Вона стоїть за кілька метрів від своєї вищої супутниці, вежі Асінеллі, утворюючи знакові "вежі-близнюки" міста, пише Ancient Origins.

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Вежа Гарісенда XII століття, висотою 48 метрів, привернула увагу мера Болоньї Маттео Лепоре. Він занепокоєний її безпекою, і як запобіжний захід, площу поруч із нею, Piazza di Porta Ravegnana, також закрили. Закриття не пов'язане з неминучим обвалом, а скоріше потрібне для того, щоб забезпечити довготривале збереження вежі.

Усе почалося з відкриття, зробленого вченими з Болонського університету. Вони помітили незвичне посилення розгойдування вежі. Вежа Гарісенда, яка має нахил трохи крутіший, ніж відоміша Пізанська вежа, нахиляється через просідання ґрунту, що сталося в XIV столітті.

Щоб гарантувати безпеку вежі, встановлено датчики, які відстежують будь-які ознаки тріщин, а її фундамент укріплять новими матеріалами. Розташовану поруч вежу Асінеллі, яка є популярним туристичним об'єктом, також тимчасово закрили з міркувань безпеки.

Пізанська вежа і дві Вежі Болоньї Фото: CC BY-SA 3.0

Комітет експертів, до якого входять геологи, інженери, архітектори та хіміки, протягом багатьох років вивчає дані, зібрані з вежі Гарісенда. Вони використовували різні технології, зокрема акустичні датчики, оптичні волокна, GPS на вершині вежі, маятник і системи моніторингу підземних вод біля підземного водоносного горизонту вежі.

У 2021 році до основи вежі додали залізні кільця, щоб захистити її від потенційних тріщин у делікатному селенітовому камені. Залізні кільця також встановили на верхній частині вежі наприкінці 1990-х років.

Початок нахилу вежі датується 1100-ми роками і може бути наслідком будівельної помилки. До середини 1300-х років занепокоєння щодо її стабільності призвело до часткового вкорочення вежі.

У минулому фахівці розглядали можливість спорудження високих пірсів з міцними сталевими тросами, щоб підтримати вежу Гарісенда і запобігти її подальшому нахилу. Однак від цього плану відмовилися через побоювання дестабілізації сусідньої вежі Асінеллі під час необхідних розкопок.

Також розглядався пізніший план реставрації, що передбачав ін'єкцію спеціального цементу в основу вежі. Однак, перш ніж реалізувати цей проєкт, необхідно було провести подальші випробування.

Оскільки територія навколо вежі зараз закрита для відвідування, теперішній план передбачає спорудження перегородок навколо основи вежі для її стабілізації. В майбутньому вежу огородять захисною конструкцією, коли приймуть рішення про стратегію реставрації.

Мер міста зазначив, що наразі невідомо, чи намагатимуться експерти випрямити вежу, укріпити її основу, чи навіть розглядатимуть можливість часткового розбирання та реконструкції. Однак, протягом наступних шести місяців навколо вежі буде встановлена захисна сітка.

Експерти працюють над планами зміцнення її фундаменту і забезпечення довгострокового збереження. Попри те, що досі існує невизначеність щодо точного підходу до реставрації, місто прагне зберегти цю знакову пам'ятку історії для майбутніх поколінь.

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