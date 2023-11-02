Потрійне призначення: вчені дізналися, що препарат від раку може лікувати подагру та хвороби серця

Учені виявили незвичайні та корисні властивості в уже наявного препарату від смертельно небезпечного захворювання та націлили їх на боротьбу з іншими поширеними й небезпечними хворобами.

Учені Кембриджського університету виявили нове потенційне застосування інгібіторів поло-подібної кінази 1 (PLK1) — препаратів, які в основному досліджуються для лікування раку. В центрі їхнього дослідження перебуває молекула NLRP3, що провокує запалення за наявності сприйманої загрози. Ця інфламасома може іноді ставати надмірно активною, сприяючи розвитку таких важких запальних захворювань як подагра та серцева недостатність, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

За подагри запалення виникає через надлишок кристалів урату в суглобах, а в разі інфарктів імунна система агресивно реагує на мертві клітини в серцевому м'язі, посилюючи пошкодження. PLK1, молекула, відома своєю роллю в регуляції поділу клітин, також впливає на NLRP3 інфламасому. Зокрема, вона бере участь в організації цитоскелетів мікротрубочок у клітинах — каналів, що забезпечують внутрішній транспорт матеріалу.

В експериментах на мишах кембриджська команда встановила, що інгібітор PLK1 може створювати "перепони" на цих клітинних каналах, помірковано зменшуючи запальну реакцію шляхом контролю активності NLRP3 у неділюваних клітинах. Докторка Сюань Лі, провідна авторка дослідження, пояснила, що, перериваючи мікротрубочки, вони можуть зменшити запальну реакцію, потенційно запобігаючи станам, що спричиняють біль, інвалідність або навіть небезпечні для життя ускладнення.

Наразі команда переходить до тестування інгібітора PLK1 на запальних захворюваннях у клінічних випробуваннях на людях. Із огляду на те, що ці препарати вже пройшли випробування на безпеку під час лікування раку, докторка Лі сподівається на швидке просування клінічними та регуляторними процесами, що, можливо, призведе до появи нових методів лікування різних запальних захворювань, доступних усім.

Раніше Фокус писав про симптом раку, який люди часто не беруть до уваги. У більшості випадків симптоми раку легко виявити, але не на всі з них люди звертають увагу.

Також Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безплатно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростанням рівня захворюваності на рак шкіри в країні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря