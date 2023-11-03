Вовняний фрукт. Учені пояснили, навіщо персику знадобився надокучливий пушок

Виявляється, що пухнаста поверхня персиків використовується як захисний механізм.

Невеликий пушок на персиках може здатися еволюційною примхою, але насправді він служить досить конкретній меті, пише IFL Science.

Пухнаста поверхня персиків використовується як захисний механізм — стримувальний фактор проти комах, які хочуть поласувати фруктом і відкласти в ньому свої яйця. Волоски на плодах заважають комахам приземлятися на його поверхню.

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Мікроскопічні волосяні нитки навіть можуть забезпечити фрукту захист від деяких людей. Відомо, що волоски на шкірці персика можуть викликати алергічні реакції. Так, люди з непереносимістю алергену Pru p 3 можуть їсти персики, але без шкірки.

Але пух на персику не лише відваджує надокучливих комах, а й допомагає фруктам запобігати гниттю. Тонка шкірка персика та його ніжна м'якоть були б ідеальним місцем для появи мікроорганізмів, які спричиняють плісняву та грибок.

Для того, щоб захиститися від таких мікроорганізмів, рослина розвинула особливі волоски, які допомагають тримати вологу якомога далі від поверхні плодів. Звісно, волоски не можуть зробити фрукт водонепроникним, але дають час, що плоди виросли та дозріли.

Попри це, плоди персика не зберігаються надто довго, як ми знаємо, від зрілого фрукта до кашки минає всього близько двох тижнів.

Персики з погляду таксономії належать до "кісточкових плодів", які мають характерну м'ясисту зовнішню частину, де розташоване насіння. До цього ж виду фруктів належать авокадо, вишня, волоські горіхи та мигдаль.

Також відомо, що персики належать до сімейства розоцвітих, поряд із полуницею та звичайною садовою трояндою. До речі, саме ця родина найчастіше спричиняє алергічні реакції у дорослих та дітей у Європі. Також було доведено, що персики викликають одну з найпоширеніших алергічних реакцій на фрукти.

Для тих же, хто не страждає від алергії, вчені нагадують, що всього один плід персика містить 15% щоденної потреби організму у вітаміні С і 6% потреби у вітаміні А.

Нагадаємо, вчені запевняють, що полуниця зовсім не ягода, а білі цятки на ній — не насіння. Дослідники зазначають, що полуниця насправді сповнена сюрпризів і зовсім не є ягодою чи плодом рослини.