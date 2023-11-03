На допомогу забудькуватому мозку: вчені заявили, що популярна приправа здатна зміцнити пам'ять

Екзотична, але від цього не менш поширена й улюблена багатьма гостра приправа показала поліпшення роботи пам'яті в людей, які регулярно вживають її.

Багато хто з нас любить додавати щось гостре до страв, для додання їм пікантності та особливого смаку. І судячи з усього, разом зі смаковими якостями любителі васабі, поширеної японської приправи, додають у свою тарілку трохи здоров'я. Так, останнє дослідження показало, що васабі може покращувати деякі когнітивні здібності у людей, старших за 60 років, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Сполука 6-метилсульфінілгексил ізотіоціанат (6-MSITC), що міститься у васабі, вже давно відома науці своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, які можуть відігравати роль у захисті клітин мозку.

У цьому конкретному дослідженні, проведеному на літніх людях — групі підвищеного ризику зниження когнітивних функцій, вивчалося питання про те, чи може 6-MSITC позитивно впливати на когнітивні функції. Дослідження включало подвійне сліпе випробування за участю 72 осіб старше 60 років, що тривало 12 тижнів. Учасників розділили на дві групи, одна з яких щодня приймала таблетку, що містить у собі васабі, а інша отримувала плацебо.

Результати показали, що в групі, яка приймала пігулки васабі, покращилася епізодична та робоча пам'ять, що оцінювалося за допомогою когнітивних тестів. Водночас не спостерігалося поліпшень у міркуваннях, увазі та швидкості обробки інформації. Дослідники припускають, що васабі може чинити специфічний вплив на гіпокамп — ділянку мозку, яка відіграє ключову роль у розвитку пам'яті.

Автори дослідження мають намір продовжити вивчення біологічних і молекулярних механізмів, що лежать в основі отриманих результатів, зазначаючи, що під час дослідження не вимірювали біомаркери антиоксидантної або протизапальної дії. Проте вони підкреслюють потенційну користь васабі у зміцненні функцій пам'яті у літніх людей, припускаючи, що вибір дієти може бути простим підходом до збереження когнітивного здоров'я з віком. Вони також наголосили на значущості такого поліпшення когнітивних функцій для літніх людей під час вирішення повсякденних завдань.

Раніше Фокус писав про секрети здорового і довгого життя, що містяться в популярному продукті. Від проблем із запаленням кишківника до зміцнення імунної системи і поліпшення якості сну, вчені, здається, виявили універсальний лікувальний напій.

Також Фокус писав про причини, через які одні люди обожнюють, а інші терпіти не можуть кінзу. Виявляється, наші смакові переваги щодо цієї спеції закладені в наших генах — крихітне генетичне відхилення здатне змінити все.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.