Холодильник не потрібен: учені з'ясували, що інсулін набагато стійкіший до високих температур

Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що навіть за спекотної температури інсулін не втрачає свого ефекту і може зберігатися тривалий час.

Нещодавнє дослідження показало, що інсулін, найважливіший гормон для лікування діабету, може бути менш чутливим до перепадів температури, ніж вважалося раніше. Згідно з результатами дослідження, інсулін може зберігати свою ефективність протягом декількох місяців за кімнатної температури, що має значення для хворих на діабет, які проживають у районах, де немає надійного медичного обслуговування або електрики, пише The Independent.

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Це відкриття може принести користь мільйонам людей в усьому світі, особливо в регіонах з низьким і середнім рівнем доходу, а також у місцях, які постраждали від стихійних лих або конфліктів. Для людей, які потребують інсуліну, до яких відносяться хворі на діабет 1-го типу, які потребують щоденних багаторазових ін'єкцій, це може позбавити від необхідності використання холодильника, який наразі рекомендується такими організаціями, як Diabetes UK, для тривалого зберігання інсуліну з метою збереження його ефективності.

Нове дослідження, проведене під керівництвом доктора Бернда Ріхтера з Університету Генріха Гейне, показало, що деякі види інсуліну можуть зберігатися при температурі до 25°C до шести місяців, а при температурі до 37°C — до двох місяців без істотної втрати активності. Ба більше, інсулін залишався стабільним навіть при коливаннях температури між 25 і 37°C, що імітує зміну дня і ночі в тропічному кліматі.

Отримані результати змушують переглянути рекомендації щодо зберігання інсуліну, що особливо корисно для тих, хто живе в районах з обмеженими ресурсами або високою температурою. Автори дослідження підкреслюють важливість цього дослідження для поліпшення життя людей з діабетом, особливо у важких умовах життя, де не вистачає холодильних установок. Дослідницька група виступає за розробку оновлених і чітких рекомендацій щодо зберігання інсуліну для забезпечення здоров'я та безпеки хворих на діабет у всьому світі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.