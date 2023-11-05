Тривога чи цікавість: що насправді означає вираз морди вашої кішки (фото)

Експерти розповіли, як визначити за виразом морди кішки або кота, що відчуває домашня тварина.

Якщо у вас є кішка або кіт, то, ймовірно, ви вже знайшли спільну мову з домашньою твариною і думаєте, що розумієте її. Нещодавно вчені з'ясували, що у кішок і котів може бути майже три сотні різних виразів морди, за якими можна визначити, що відчуває тварина. Але опитані виданням Daily Mail експерти з котів розповіли, як же можна точно визначити, коли домашні улюбленці почуваються задоволеними, чи в них виникла тривога, або ж вони налаштовані недружелюбно. Варто лише звернути увагу на вираз морди кішки, а також на рухи її тіла.

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Експерти вважають, що уважне спостереження за виразом морди домашнього улюбленця, а також за рухами його тіла допоможуть краще розібратися з тим, що відбувається з вашою кішкою в цей момент або протягом певного часу.

Ваша кішка задоволена життям

Однією з найвиразніших частин тіла кішки є її вуха, які складаються з 32 м'язів. Якщо кішка дивиться прямо, а вуха спрямовані кінчиками точно вгору, то це означає, що кішка задоволена. При цьому тварина може навіть тримати хвіст прямо — все це ознаки мирного настрою.

Тривога у кішки

Експерти кажуть, якщо вуха кішки або кота приплюснуті і кінчики вух спрямовані вниз або назад, то це ознака тривожності. Якщо тварина раптово облизується, коли робить щось інше, то таким чином кішка намагається заспокоїться і придушити свою тривогу.

Цікавість у кішки

Цікавість у кішки або кота легко визначити Фото: Daily Mail

Якщо кішка постійно водить вухами в різні боки, то це означає, що вона проводить "сканування" місцевості, щоб виявити певні звуки. У цьому випадку домашня тварина проявляє цікавість. Ознакою цікавості у кішок і котів також може служити похитування хвостом у різні боки. І чим сильніші такі рухи, тим більше кішка чимось захоплена.

Кішка налаштована недружелюбно

Іноді кішок краще залишити в спокої Фото: Daily Mail

Якщо вуса кішки притиснуті назад, то в цей момент краще до неї не підходити. Це означає, що тварина не налаштована на дружнє спілкування. Також кішки і коти проявляють свою недружелюбність високо піднявши голову, коли при цьому вони довго дивляться не моргаючи. Кішка також може облизуватися (але тільки не після їжі), а потім ковтати, що також є ознакою її напруги.

Переляк у кішки

Кішки іноді дуже сильно бояться і показують це Фото: Daily Mail

Великі, широко розкриті очі можуть вказувати на те, що кішка чогось боїться. При цьому вона може дивитися навіть не на господаря, а на щось, що відбувається в приміщенні. Особливо це стосується будь-яких рухів, які лякають тварину, адже кішки краще бачать самі рухи, ніж те, чому вони відбуваються. При цьому кішка може притиснутися до підлоги, а також залишити нерухомим свій хвіст.

Експерти кажуть, що найкращим індикатором настрою кішки є три частини її тіла: очі, вуха і вуса. Якщо спостерігати за поведінкою кішки, особливо за змінами цих частин тіла в той чи інший момент, то можна краще зрозуміти, про що ж думає домашній вихованець.

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