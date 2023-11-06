Як не зарости жиром у середньому віці: названо продукти, які варто викинути

Дослідники кажуть, що вкрай проста дієта може вберегти від зайвих кілограмів і хвороб, пов'язаних із ними.

Збільшення ваги в середньому віці є поширеною проблемою, яка може бути пов'язана з вживанням певного виду вуглеводів, пише The Week.

У дослідженні, результати якого було опубліковано в науковому журналі The BMJ, ідеться про те, що дієта, багата на клітковину, вуглеводи з цільного зерна, фрукти і некрохмалисті овочі, гарантує менший набір ваги в середньому віці.

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Водночас підвищене споживання рафінованих зернових, крохмалистих овочів і солодких напоїв збільшує вагу. Такі результати були отримані під час аналізу даних 1 36 432 чоловіків і жінок віком до 65 років.

Усі учасники дослідження відповіли на запитання про своє харчування, спосіб життя та інші фактори, які можуть впливати на здоров'я. Таке опитування проводилося на початку дослідження, а потім кожні 2-4 роки протягом 24 років. Учасники експерименту набирали в середньому 1,5 кг кожні чотири роки, що в цілому склало 8,8 кг за час проведення дослідження.

Учасники, які віддавали більшу перевагу рафінованим зернам, додавали цукор, пили солодкі напої та їли крохмалисті овочі, такі як горох, кукурудза та картопля, набрали більше ваги. Інші ж учасники експерименту, які збільшили споживання клітковини, вуглеводів із цільного зерна, фруктів і некрохмалистих овочів, таких як броколі, морква і шпинат, обмежилися меншим набором ваги.

Подібний зв'язок простежувався найсильніше серед жінок та учасників, які вже мали проблеми із зайвою вагою.

За словами дослідників, вуглеводи з рафінованого зерна, крохмалистих овочів і підсолоджених напоїв варто замінити рівними порціями вуглеводів із цільного зерна, фруктів і некрохмалистих овочів. Така проста стратегія дасть змогу запобігти набору зайвих кілограмів.

Крім цього, нехитра дієта допоможе знизити ризик розвитку діабету, раку і серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, вчені виявили зв'язок між підвищеним індексом маси тіла, а також розвитком і перебігом раку, що наголошує на важливості вивчення методів профілактики захворювання, на тлі зростаючої кількості смертей від хвороби.