Тисячі дельфінів об'єдналися в одного мегапода: навіщо їм це знадобилося (відео)

Дослідникам уперше вдалося зняти, як тисячі дельфінів-спіннерів об'єдналися в "один великий організм" для ефективнішого полювання.

Дивовижні кадри були зроблені в межах мінісеріалу PBS "Шпигун в океані, природа", де вчені використовують шпигунські камери, прикріплені до аніматорнних тварин, щоб проникнути в дикі групи і поспостерігати за ними, пише Live Science.

Це відео було знято в Тихому океані біля берегів Коста-Рики під час полювання на летючих риб. У результаті команді вдалося зняти рідкісні кадри величезного мегапода дельфінів — по суті, це тисячі тварин, об'єднаних у скупчення глибоко під водою. Таку тактику дельфіни-спіннери використовують під час полювання на летючих риб.

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За словами продюсера шоу про дику природу Метью Гордона, їм із колегами вдалося впровадити в групу дельфінів-спіннерів (Stenella longirostris), відомих своїми акробатичними звивистими стрибками з води, "дельфіна-шпигуна".

Команда зазначає, що цю сцену з мегаподом було надзвичайно складно зафіксувати. По суті, вченим було складно навіть виявити дельфінів-спіннерів — їм треба було провести в морі багато днів і пройти сотні кілометрів, щоб зафіксувати ці кадри.

Щойно їм вдалося виявити групу тварин, вчені помістили в неї дельфіна-шпигуна і використовували аніматорнний пташиний дрон, щоб спостерігати за тваринами з висоти пташиного польоту. У результаті їм вдалося зняти, як дельфіни спілкуються між собою за допомогою клацань і свистів. Тепер команда припускає, що тварини, ймовірно, збирають дельфінів з більш віддалених регіонів океану, сигналізуючи про свою присутність стрибками.

За словами Гордона, загалом мегапод дельфінів займав площу близько 10 000 квадратних метрів на поверхні. Однак це лише верхівка айсберга, оскільки мегапод також займав значну площу під поверхнею води.

Зазначимо, що вчені використовують шпигунів в океані, сподіваючись передати справжню поведінку тварин, коли їх не відволікають великі та нав'язливі камери. На щастя, цього разу вченим вдалося помістити шпигуна в саму гущу подій, а тому в нас з'явилася унікальна можливість побачити, як це було — бути одним із цієї зграї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.