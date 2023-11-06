Камені з Марса падають на Землю: вчені виявили щось дивне в їхньому віці (фото)

Хоча Марсу мільярди років, знайдені на Землі камені з Червоної планети мають дуже молодий вік.

Шматки марсіанської породи внаслідок падіння астероїдів відколюються від поверхні планети і відлітають у космос. У підсумку, вони також опиняються і на Землі у вигляді метеоритів. Досліджуючи ці камені, вчені виявили цікаву особливість. З'ясувалося, що більшість метеоритів із Марса мають відносно молодий вік, якщо враховувати, що більша частина поверхні планети дуже стара. Різні методи визначення віку марсіанських каменів дають різні показники, а це означає, що вчені не впевнені повністю, як вони з'явилися на Червоній планеті. Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Earth and Planetary Science Letters, вчені знайшли спосіб вирішити цю проблему, пише ScienceAlert.

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На сьогодні вчені виявили на Землі майже 360 метеоритів, які, як показав їхній хімічний склад, прилетіли сюди з Марса. Більшість із цих каменів створені з багатої на метали породи, яка була створена під час бурхливої вулканічної активності.

За словами вчених, марсіанські метеорити потрапили на Землю після того, як були викинуті внаслідок падіння астероїдів, що утворили кратери на Марсі. Але на планеті десятки тисяч кратерів, тому достеменно не відомо, звідки саме було викинуто каміння. Одним із найкращих способів визначити кратер-джерело є визначення віку самих каменів.

Ударний кратер на Марсі Фото: NASA

Учені вважають, що поверхня Марса утворилася дуже давно. Якби вона мала молодший вік, і на неї вплинула вулканічна активність, то багато кратерів просто б зникли з поверхні Марса. Тому всі метеорити з цієї планети також повинні мати дуже великий вік. Методи визначення віку марсіанських каменів показують, що їм менше 200 млн років. І це парадокс, який турбував учених кілька десятиліть.

Один з головних методів оцінки віку метеоритів з Марса заснований на вивченні розпаду радіоактивного калію на аргон. Оскільки швидкість розпаду дає відоме співвідношення ізотопів аргону, вчені можуть подивитися на це співвідношення, щоб визначити, як довго відбувається радіоактивний розпад, і, в такий спосіб визначити вік марсіанської породи.

Метеорит із Марса Фото: ScienceAlert

Проблема в тому, що на Землі, метеорити можуть бути забруднені аргоном з інших джерел, що впливає на показники віку. Вчені створили новий метод аргонового датування, щоб виключити джерела земного забруднення, і виявилося, що метеорити з Марса дійсно дуже молоді.

Аналіз показав, що вік семи каменів з Червоної планети становить від 161 до 540 млн років. За словами вчених, причиною такого віку можуть бути постійні удари астероїдів по поверхні Марса, які зруйнували її старий шар і оголили молодші гірські породи. Ці породи були створені внаслідок вулканічної активності. Тому метеорити, що складаються з молодих порід, з більшою ймовірністю відлітають у космос і потрапляють на Землю.

Під час вулканічної активності на Марсі були створені особливі геологічні утворення — лавові печери. Як уже писав Фокус, вчені вважають, що саме в цих місцях найкраще створювати людські бази. Одну з таких печер, яку видно з космосу завдяки даху, що обвалився, сфотографував марсіанський орбітальний апарат.