По-справжньому недосяжна мрія: деяким людям ніколи не накачати шість кубиків преса

Дослідники кажуть, що в цю категорію потрапляє більша частина жителів планети.

Жадані шість кубиків преса можуть бути справжнім мотиватором під час тренувань у залі. Але для деяких людей така мета може бути фізично неможливою, але не через те, що вони недостатньо тренуються, а через те, що їхнє тіло може мати всього чотири кубики преса, а в деяких випадках — вісім, пише LiveScience.

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У кожної людини черевна стінка містить в собі п'ять різних м'язів, які тягнуться від ребер до тазу. Дослідники давно довели, що саме ці м'язи допомагають захистити хребет, підтримувати рівновагу і покращують нашу рухливість. Верхній шар цих м'язів відомий як прямий м'яз живота. Він є найдовшим м'язом черевної стінки і складається з фіброзних смуг, які йдуть вертикально по животу. Кілька фіброзних тканин, які відомі як сухожильні перетини, проходять горизонтально через центральну вертикальну смугу, розділяючи черевну стінку на секції, які й стають основою для появи шести кубиків.

Але кількість кубиків преса, як з'ясувалося, визначається не старанними тренуваннями, а нашою генетикою. Згідно з великими дослідженнями на цю тему, близько 60% людей народжуються з трьома перетинами сухожиль, а це означає, що у більшості людей на планеті ніколи не буде шести кубиків преса. З них приблизно 20% людей матимуть чотири таких перетини, які утворюють вісім кубиків преса. У більш рідкісних випадках у людей може бути менша кількість кубиків: приблизно 15% мають лише чотири кубики преса, а у 2% може бути лише два кубики.

Старший клінічний професор кафедри спортивних наук і фізичного виховання Хантінгдонського коледжу Мішель Олсон каже, що кількість кубиків вашого преса не є показником того, наскільки сильним є ваше тіло.

"Вісім кубиків преса зовсім не означає, що ви маєте сильніші м'язи преса, ніж людина, яка народилася з чотирма або двома", — каже експерт.

Поки що вчені не можуть сказати, чи є взагалі хоч якась користь від більшої кількості кубиків преса. Різниця може полягати тільки в тому, що людина з великою кількістю сухожильних перетинів зможе мати трохи більший діапазон рухів.

Експерти підкреслюють, що найкращий спосіб обзавестися яскраво вираженим пресом — за допомогою вправ і дефіциту калорій. Йдеться про дієти, коли люди споживають меншу кількість калорій, ніж необхідно їхньому організму, що ефективно спалює жир у тілі, зокрема й у ділянці живота.

Водночас вчені та дієтологи нагадують, що точений прес необов'язково є показником гарного здоров'я, якщо ви цілодобово безперервно голодуєте або надто перенапружуєтеся на тренуваннях.

Нагадаємо, нове дослідження показує, що існує альтернативний спосіб, який дає змогу накачати м'язи за 3 секунди тренувань 3 рази на тиждень. Тобто всього 36 секунд, витрачених на тренування на місяць, принесуть бажаний ефект.