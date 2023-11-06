Рідні галактики ховають найяскравіші об'єкти у космосі: це кидає виклик існуючій теорії

Вчені вважають, що квазари, що живляться чорними дірами, іноді можуть бути приховані в центрах їхніх рідних галактик.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, центральні надмасивні чорні діри, відомі як квазари, іноді ховаються за щільними хмарами газу та пилу в їхніх рідних галактиках. Це відкриття кидає виклик існуючим теоріям, які кажуть, що квазари ховаються лише кільцями пилу у формі бублика, які розташовані дуже близько до чорної діри, пише Phys.

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Найяскравішими астрономічними об'єктами у Всесвіті вважаються квазари, світло яких може перекрити світло всіх зірок у їхній рідній галактиці. По суті це надмасивні чорні діри, які під час швидкого поглинання газу випускають потужний потік випромінювання з навколишнього акреційного диска. Могутнє світло квазара може бути заблоковане густими хмарами пилу. Довгий час вчені вважали, що такі хмари у формі кільця дуже близькі до чорної діри.

Згідно з новим дослідженням, у деяких випадках затемнення квазара викликане повністю його рідною галактикою, в центрі якої він знаходиться.

Астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA провели спостереження за квазарами, які найбільше приховують пил. Вони виявили, що багато цих квазарів знаходяться в дуже компактних маленьких галактиках, діаметр яких не перевищує 3 тисяч світлових років. Але в цих галактиках відбувається дуже бурхлива поява нових зірок. Фактично вони створюють понад 1000 схожих на Сонце зірок на рік.

Згідно з новим дослідженням, у деяких випадках затемнення квазара викликане повністю його рідною галактикою, в центрі якої він знаходиться Фото: phys.org

Для того, щоб у галактиці з'явилося так швидко і так багато зірок, потрібна наявність величезної кількості газу та пилу, з яких зірки і формуються. Вчені з'ясували, що в таких галактиках хмари газу та пилу, що з'явилися в результаті дуже швидкого утворення нових зірок, можуть накопичуватися і таким чином повністю приховувати квазари. Вчені назвали це похороном квазарів.

За словами авторів дослідження, іноді в галактиці так багато газу та пилу, що навіть рентгенівське випромінювання не може пройти крізь цю завісу, що приховує квазар. Якщо провідна теорія припускала, що тільки кільце з пилу поруч із чорною дірою може приховати квазар, то тепер стає зрозумілим, що в цьому процесі бере участь і вся галактика в деяких випадках.

Вчені вважають, що таке явище відбувається лише тоді, коли квазар сильно збільшується у розмірах. За словами дослідників, приблизно від 10% до 30% квазарів у таких галактиках повністю приховує своїм пилом лише рідна галактика.

Астрономи вважають, що нове відкриття змінює розуміння існуючого зв'язку між активністю центральних надмасивних чорних дір у галактиках та зростанням останніх. Такі приховані квазари можуть представляти ранню стадію еволюції галактик, коли ті наповнені великою кількістю газу та пилу. Це сприяє як бурхливому утворенню нових зірок, так і зростанню надмасивних чорних дір. І на цій стадії галактичної еволюції галактики можуть ховати квазари під шаром густого пилу.

Як уже писав Фокус, таємниці центру Чумацького Шляху розкриє космічний телескоп Вебб. Вчені вважають, що секрет еволюції галактик ховається у центрі нашої галактики.