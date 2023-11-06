Новий спосіб боротьби з артритом. Вчені протестували нові препарати в боротьбі із захворюванням

Хоча застосування нових інгібіторів довгий час залишалося під питанням, нове дослідження змогло дати чіткі відповіді стосовно ефективності та можливості використання препаратів у майбутньому.

Нещодавні дослідження, проведені в Японії, дали змогу отримати цінні відомості про ефективність інгібіторів Янус-кінази (ЯК) у лікуванні ревматоїдного артриту. ЯК-інгібітори — нова категорія препаратів, представлена на ринку, виявилися настільки ж ефективними, як і традиційні методи лікування, пише New Atlas.

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У дослідженні на основі даних 622 пацієнтів, включених до когортного дослідження ANSWER, оцінювали ефективність чотирьох ЯК-інгібіторів: барицитинібу, тофацитинібу, упадацитинібу та пефіцитинібу, останній з яких доступний здебільшого в Японії та Південно-Східній Азії. Ці препарати діють шляхом порушення сигнальних шляхів, які призводять до запалення, характерного для ревматоїдного артриту.

Дослідження, проведене під керівництвом фахівця з ревматології доктора Сінья Хаясі з Університету Кобе, засвідчило, що за ефективністю та безпекою ці препарати можна порівняти з існуючими біологічними хворобомодифікувальними протиревматичними препаратами (ББМПП), які часто є першою лінією лікування.

Ревматоїдний артрит, на який страждають близько 1,3 млн. людей в одних лише США, традиційно лікується такими ББМПП, як метотрексат. Однак інгібітори ЯК зазвичай розглядаються як вторинний варіант, який призначають, як правило, у тих випадках, коли інші методи лікування не допомагають або спричиняють значні побічні ефекти.

Попри відносно недавню появу на ринку, ЯК-інгібітори також використовуються для лікування таких шкірних захворювань, як екзема і вітиліго. Нерішучість щодо широкого впровадження інгібіторів ЯК пояснюється невизначеністю їхньої реальної ефективності та побоюваннями щодо можливих побічних ефектів.

Однак результати японського дослідження свідчать про те, що близько 90% учасників продовжили лікування інгібіторами ЯК через шість місяців, причому приблизно у третини з них було досягнуто ремісії, а у понад 80% спостерігався суттєвий контроль симптомів.

Визнаючи обмеженість шестимісячного періоду дослідження і необхідність проведення ширших досліджень, що порівнюють усі класи препаратів, дослідники дійшли висновку, що ЯК-інгібітори є потенційним життєздатним та ефективним засобом лікування ревматоїдного артриту, що дає надію тим, хто не знайшов полегшення від традиційних ББМПП.

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