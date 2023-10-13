Замінить таблетки та уколи. Учені створили мікроскопічну молекулу-лікаря, здатну лікувати нас

Вдавшись до генія еволюції та останніх технологій, вчені змогли створити молекулу, яка, якщо все піде за планом, зможе назавжди змінити світ фармацевтики та медицини.

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Багато хто з нас за перших ознак хвороби біжить в аптеку для купівлі таблеток, спрямованих на боротьбу з нею. Але вчені, мабуть, вважають такий метод лікування занадто повсякденним і неефективним, оскільки вже працюють над альтернативою традиційним лікам. Вони малюють майбутнє, в якому ми не просто прийматимемо таблетку для лікування своїх проблем зі здоров'ям, а станемо запускати всередину крихітного "помічника", створеного спеціально для боротьби з вашою недугою. Це не сюжет для фантастичної розповіді, а реальні дослідження, які вже ведуться, пише ScienceAlert.

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Наразі дослідники з Університету Південної Данії та Університету штату Кент вивчають можливості гібридних молекул, що складаються з ДНК і білка, які можуть стати основою для створення тих крихітних "помічників" або штучних форм життя, про які ми зараз поговоримо.

Що ж такого особливого в цих гібридах? ДНК, що становить основу нашої генетичної інформації, дає чіткий план або інструкції для найважливіших процесів у нашому організмі. Однак вона має свої обмеження при виконанні різноманітних завдань. Саме тут на допомогу приходять пептиди. Це ланцюжки, що складаються з амінокислот — будівельних блоків білків. Вони універсальні і можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем найрізноманітнішими способами. Поєднавши здатність ДНК до кодування з універсальністю пептидів, можна створити гібриди для вирішення дуже специфічних завдань. Наприклад, вони можуть бути спрямовані на розв'язання конкретних проблем зі здоров'ям, доставляючи ліки безпосередньо туди, де вони необхідні, або спонукаючи наші імунні клітини до дії в тих місцях, де це потрібно, ігноруючи інші області. Таким чином можна уникнути загального пригнічення імунної системи, якому сприяють деякі наявні ліки.

Ченгуан Лу, біотехнолог з Університету Південної Данії, розповів про одну таку цікаву можливість. За його словами, у деяких небезпечних вірусів немає природних ворогів, що дає їм змогу домінувати в нашому організмі і поза ним. Для боротьби з такими вірусами можуть бути створені штучні форми життя, націлені на їхнє викорінення, що порушить баланс сил на нашу користь.

Однак поки що не йдеться про повністю сформовані штучні організми, заявляють автори. Наразі група дослідників розробила молекулу, що являє собою суміш ДНК і пептидів, яка отримала назву кон'югат пептид-ДНК.

Крім ідеї створення цих крихітних помічників, дослідження вказує на ще одну цікаву перспективу: розробку індивідуальних вірусних вакцин. Уявіть собі вакцину, що підлаштовується спеціально під певну хворобу, ваш організм і його потреби на момент лікування. На думку Лу, таке рішення може стати реальністю вже через десять років.

Наука про комбінування ДНК і пептидів не є чимось новим, але вона, безумовно, розквітає. За останнє десятиліття ці гібридні молекули були використані для створення наноструктур, які можуть зіграти вирішальну роль у транспортуванні ліків, особливо при таких захворюваннях, як рак. Крім того, ці крихітні чудеса можуть створювати наномашини, які взаємодіють з нашими клітинами безпрецедентними способами, наприклад, створюючи шляхи в клітинних мембранах, що може стати серйозною підмогою для цілеспрямованого лікування.

Насамкінець слід зазначити, що, хоча це дослідження перебуває ще на ранніх стадіях, перспектива створення штучних, але водночас добре адаптованих і керованих форм життя дає можливість зазирнути в майбутнє медицини вже зараз. Уявіть собі, що у вас є крихітні союзники, створені спеціально під ваш організм і готові ефективно боротися за ваше здоров'я зсередини. Схоже, що епоха приймання таблеток і ворожіння про те, чи допоможуть вони, починає добігати кінця.

Раніше Фокус писав про те, як вчені збираються замінити гіркі таблетки і сиропи на альтернативний спосіб доставки ліків. Минули ті часи, коли доводилося насильно ковтати великі гіркі таблетки або несмачні сиропи. Їм на заміну скоро прийде безболісна, ефективна та екологічно чиста альтернатива.

Також Фокус писав про те, що вчені навчилися створювати таблетки з паперу. Вони перетворили паперові відходи на сировину для виробництва поширених болезаспокійливих засобів і не зупинилися на цьому, в гонитві за більш екологічним майбутнім.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.