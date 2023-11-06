Безжально труять Землю. Люди збільшили концентрацію токсичної ртуті в атмосфері в 7 разів

У новому дослідженні вчені встановили природний рівень вмісту ртуті в атмосфері шляхом оцінки викидів унаслідок вивержень вулканів і порівняли з тим, що ми маємо зараз.

Роками вчені твердять про те, що вплив людства на систему Землі величезний: щорічні викиди парникових газів та інших речовин суттєво впливають на клімат планети, її атмосферу і не тільки. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, наскільки люди збільшили концентрацію потенційної небезпечної ртуті в атмосфері Землі, пише SciTechDaily.

Нове дослідження проведено вченими з Гарвардської школи інженерних і прикладних наук Джона А. Полсона (SEAS). Полсона (SEAS). Під час дослідження команда розробила новий метод точної оцінки того, скільки ртуті щорічно викидається з вулканів, які є найбільшими природними джерелами ртуті.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами керівників дослідження, професора хімії навколишнього середовища Елсі М. Сандерленд і професора наук про Землю і планети Фреда Кавлі, команда використовувала цю оцінку у зв'язці з комп'ютерною моделлю для реконструкції доантропогенних рівнів ртуті в атмосфері.

У результаті вчені виявили, що до того, як люди почали викидати ртуть в атмосферу планети, вона містила близько 580 мегаграмів ртуті. Однак дослідження 2015 року показало, що резервуар ртуті в атмосфері становить близько 4000 мг — це майже в 7 разів більше, ніж природний стан. Науковці зазначають, що основну роль у збільшенні кількості ртуті в атмосфері Землі відіграли вугільні станції, спалювання відходів, промисловість та гірничодобувна промисловість.

За словами Сандердленда, метилртуть є потужним нейротоксикантом, біоакумульованим у рибах та інших організмах на Землі. Розуміння природного циклу ртуті, спричиненого вулканічними викидами, як вважає команда, надалі дасть змогу поліпшити політику, спрямовану на скорочення викидів ртуті.

Команда зазначає, що проблема з вимірюванням ртуті в атмосфері полягає в тому, що її не так вже й багато, попри її величезний вплив на здоров'я людини. Фактично в кубічному метрі повітря може міститися всього кілька нанограмів ртуті, що робить її майже неможливою для виявлення через супутник. У результаті вченим довелося використовувати діоксид сірки, який, як і ртуть, є основним компонентом вулканічних викидів.

Раніше Фокус писав про те, що перша атмосфера Землі була густою і токсичною, як на Венері.