Верхня атмосфера Землі неухильно стискається: вчені пояснили, які можуть бути наслідки

Дослідники припускають, що постійне підвищення рівня вуглекислого газу призведе до більш захаращеної оболонки планети.

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В описах земної атмосфери шари зазвичай розташовуються на певних висотах, проте реальність така, що обсяг газів, що оточують Землю, не є статичним. Він стискається і розширюється в залежності від різних факторів, найбільшим із яких є Сонце, пише Science Alert.

У той самий час Сонце теж статично, кожні 11 років воно проходить цикл своєї активності — від високої до низької й назад. На цей момент ми знаходимося в центрі 25 такого циклу (з початку відліку), який розпочався в грудні 2019 року.

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Попередній цикл Сонця був надзвичайно пригніченим навіть на піку активності, що дозволило вченим виміряти атмосферний стиск. Під час дослідження вчені виявили, що СО2 значно сприяв стиску верхніх шарів атмосфери й надалі ситуація лише посилюватиметься.

За словами геокосмічного вченого Мартіна Млінчака з Дослідницького центру NASA в Ленглі, деяке осадження верхніх шарів є нормальним процесом, проте вплив вуглекислого газу на атмосферу Землі, мабуть, має постійний ефект. Вчені припускають, що стиснення верхніх шарів атмосфери призведе до зменшення атмосферного опору.

[ + – ] Шари атмосфери Землі Фото: атмосфера земли

Позитивним моментом у всьому цьому є той факт, що космічні супутники довше залишатимуться в робочому стані — і це чудово. Однак разом з супутниками на низькій навколоземній орбіті довше залишатиметься і космічне "сміття" — супутники, що вийшли з ладу, та інші елементи старих технологій.

В результаті все це значно ускладнить запуск нових супутників та космічні спостереження загалом — дослідникам доведеться коригувати шлях апаратів, щоб уникнути зіткнення із космічним сміттям.

Під час дослідження Млінчак з колегами зосередилися на вивченні MLT — двох шарах атмосфери мезосфери (близько 60 км) та термосфери (близько 90 км). Вчені використовували дані супутника NASA TIMED про тиск та температуру для MLT протягом майже 20-річного періоду (з 2002 по 2021).

Вчені виявили, що в MLT частина інфрачервоного випромінювання, що випускається вуглекислим газом, йде в космос, тим самим забираючи тепло й охолоджуючи верхні шари атмосфери Землі. Дослідники виявили, що чим вищий рівень СО2 — тим прохолодніша атмосфера.

Раніше дослідження вже показали, що подібне охолодження стискає стратосферу, проте тепер вчені виявили, що те саме відбувається з MLT над нею. Проаналізувавши отримані дані дослідники дійшли висновку, що протягом останніх майже 20 років мезосфера і термосфера скоротилися на 1333 метри, і близько 342 метри з них випадають на частку, викликану вуглекислим газом.

Може здатися, що ці 232 метри не така вже проблема, проте фізик з Британської антарктичної служби у Великій Британії Інгрід Кноссен дійшла висновку, що вже до 2070 року охолодження атмосфери може призвести до 33% зниження атмосферного опору. В результаті термін служби відпрацьованого космічного сміття збільшиться на третину.

Вчені припускають, що проблема лише посилюватиметься виведенням нових і нових супутників на низьку навколоземну орбіту і, на жаль, ніяких реальних заходів для боротьби з нею дослідники поки не бачать.

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