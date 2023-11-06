Бавилися й наші предки: що відомо про тавлію, втрачену гру Київської Русі (фото)

Настільні ігри посідають важливе місце як в історії, так і в сучасності. На жаль, не всі стародавні ігри дійшли до наших часів, і тавлія не виняток.

За часів Київської Русі люди насолоджувалися різноманітними настільними іграми, деякі з яких можуть вас здивувати. Якщо шахи нам добре знайомі, то існувала ще одна незвичайна гра під назвою "тавлія", правила якої, на жаль, є загадкою для сучасності. Деталі опубліковано на сторінці Департаменту культури та туризму КОДА.

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Історичні записи свідчать, що жителі Київської Русі мали у своєму розпорядженні цілий ряд настільних ігор. Серед них були шашки, шахи, зернь, ліки та інші. Ці ігри згадуються в текстах, датованих IX століттям у Візантії, і перекладені на мову Київської Русі в XII столітті.

Назва Hnefatafl перекладається як "королівська дошка" Фото: Facebook.com/Департаменту культури та туризму КОДА

Як розповідають фахівці: "Настільні ігри згадуються і у билинах, створених у домонгольські часи — до київського циклу дослідники відносять "Ставр Годинович", "Ілля Муромець і Калин-цар", "Добриня Микитович й Олешко Попович", "Добриня і Василь Казимирович" та інші. Археологічні знахідки були все ж вагомішими — це знайдені і ігрові фігурки, і кості, і фрагменти ігрових дощок, і різнопланова розмітка ігрового поля на предметах побуту".

Ігрові фігури виготовляли з різних матеріалів, включаючи кістку, бурштин, скло, глину, дерево і камінь Фото: Facebook.com/Департаменту культури та туризму КОДА

Тавлія сягає своїм корінням часів раннього становлення Русі-держави. Вважається, що її принесли в регіон скандинавські вікінги. Назва Hnefatafl перекладається як "королівська дошка".

У тавлію грали скрізь, куди потрапляли вікінги, включаючи Київську Русь, Ісландію, Британію, Ірландію та Лапландію Фото: Facebook.com/Департаменту культури та туризму КОДА

У тавлію грали скрізь, куди потрапляли вікінги, включаючи Київську Русь, Ісландію, Британію, Ірландію та Лапландію. Її історія сягає приблизно 400 року до нашої ери, але до XII століття її значною мірою витіснили такі ігри, як шахи та шашки.

На території України археологи виявили цілі набори ігрових фігур для тавлії. Ці набори відрізнялися за зовнішнім виглядом, але мали спільну рису: всі вони мали характерні фігури "пішаки" круглої форми і менші, різного кольору або матеріалу пішаки.

У грі "королі" візуально відрізнялися від "пішаків". Ігрові фігури виготовляли з різних матеріалів, включаючи кістку, бурштин, скло, глину, дерево і камінь. Їхні форми також відрізнялися: королі варіювалися від схожих на круглі пішаки до складних антропоморфних фігур з унікальним маркуванням. Особливо інтригуючими є "королі на тронах", які вирізали з моржових іклів, бурштину, міді, а іноді навіть позолочували.

Хоча експерти вважають, що, ймовірно, існувало кілька варіацій тавлії, повний набір правил гри, на жаль, був втрачений у часі. Це додає грі атмосфери таємничості, залишаючи нам лише уявлення про те, як у неї могли грати.

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