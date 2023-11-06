Оманливий час: учені з'ясували, що наш біологічний вік важливіший за фактичний

Нове дослідження показало, що настання деяких небезпечних і поширених хвороб насамперед пов'язане зовсім не з віком, написаним у нас у документах, а з віком нашого організму.

Останні дослідження показують, що біологічний, а не хронологічний вік є більш значущим фактором ризику розвитку інсульту та деменції. Невідповідність між біологічним і фактичним віком, зокрема, якщо біологічний вік на п'ять років більший, на 40% підвищує ризик розвитку судинної деменції або інсульту, повідомляє Irish Independent.

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Ця відмінність підкреслює можливість зниження ризику захворювань шляхом впливу на процес старіння. Оскільки поширеність таких захворювань, як рак, хвороби серця та нейродегенеративні розлади, збільшується з віком, дослідники з Каролінського інституту, Швеція, наголошують на неадекватності використання хронологічного віку як єдиного предиктора цих захворювань через індивідуальну мінливість темпів старіння.

Група дослідників проаналізувала дані Біобанку Великої Британії, що включає 325 тис. осіб віком від 40 до 70 років. Біологічний вік оцінювали за 18 біомаркерами, пов'язаними з різними фізіологічними функціями, такими як метаболізм і здоров'я серцево-судинної системи. Дослідження показало, що вищий біологічний вік, який визначається за цими маркерами, достовірно пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку деменції, зокрема судинної деменції, та ішемічних інсультів.

Результати дослідження також свідчать про те, що коригування способу життя та прийом лікарських препаратів можуть впливати на ці біомаркери. Крім того, за словами авторів, у дослідженні простежується зв'язок між збільшенням біологічного віку та підвищенням ймовірності розвитку хвороби рухового нейрона.

Дослідження, що прояснюють зв'язок між біологічним віком і ризиком розвитку захворювань, можуть зіграти вирішальну роль у персоналізації медичної допомоги. Орієнтуючись на біологічні маркери, а не на хронологічний вік, медичні працівники зможуть точніше визначати людей, схильних до ризику розвитку таких захворювань, як інсульт і деменція. Цей підхід може бути використаний у профілактичній медицині для підбору заходів для корекції способу життя і лікування, що в перспективі дасть змогу відтермінувати або пом'якшити настання вікових захворювань. Крім того, ці знання можуть бути використані в стратегіях громадської охорони здоров'я для розробки більш ефективних скринінгових програм для груп ризику.

Раніше Фокус писав про симптоми деменції, які люди часто не беруть до уваги. Хоча ліків від деменції досі немає, раннє її виявлення і лікування робить життя уражених нею людей набагато комфортнішим і безпечнішим.

Також Фокус писав про виявлення вченими ще однієї причини розвитку деменції. Згідно з дослідженням, існує зв'язок між забрудненням повітря і появою хвороби мозку.

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