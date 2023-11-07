Уповільнити старіння на цілих шість років: учені назвали 8 беззаперечних правил

Дослідники кажуть, що наш біологічний вік не завжди відповідає хронологічному віку.

Дослідники назвали 8 заходів, які допоможуть уповільнити процес старіння організму на 6 років. Про це повідомляє The Guardian.

Експерти зі США впевнені в тому, що контроль маси тіла, рівня цукру в крові, холестерину й артеріального тиску, а також підтримання здорового режиму сну і харчування, фізична активність і відмова від куріння можуть уповільнити старіння на шість років.

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Такі заходи насамперед сприяють доброму здоров'ю серця, що уповільнює темпи біологічного старіння на термін до 6 років.

Результати були засновані на даних більш ніж 6500 дорослих із середнім віком у 47 років. Робота була представлена Американській кардіологічній асоціації (AHA) у Філадельфії.

Робота дослідників показала, що люди з кращим серцево-судинним здоров'ям були приблизно на 6 років молодшими біологічно, ніж їхній фактичний вік.

"Такі результати допомагають зрозуміти зв'язок між хронологічним віком і біологічним віком, а також те, як здоровий спосіб життя може допомогти нам жити довше. Кожна людина хоче жити довше, але що ще важливіше, ми хочемо залишатися здоровими довше, щоб насолоджуватися життям", — каже голова групи авторів Life's Essential 8, інструменту оцінки здоров'я AHA Дональд Ллойд-Джонс.

Інструмент оцінки здоров'я Life's Essential 8 ґрунтується на чотирьох змінюваних показниках способу життя та чотирьох змінюваних показниках здоров'я. Для того, щоб виміряти фенотипічний або біологічний вік людини, дослідники перевірили метаболізм, функцію органів і запалення.

Фенотипічне прискорення старіння — це різниця між біологічним віком і фактичним віком, де вищі значення вказують на швидке біологічне старіння.

"Ми з'ясували, що більш міцне здоров'я серцево-судинної системи пов'язане зі сповільненням біологічного старіння, яке виміряють фенотипічний вік. Також було виявлено, що в міру поліпшення здоров'я серця біологічне старіння сповільнюється", — каже старший автор дослідження з Медичного центру Ірвінга Колумбійського університету Нур Макарем.

Приміром, середній фактичний вік людей зі здоровим серцем становив 41 рік, але їхній середній біологічний вік був визначений на рівні 36 років. Середній вік у людей із нездоровою серцево-судинною системою становив 53 роки, а їхній середній біологічний вік — 57 років.

Отже, Американська кардіологічна асоціація назвала вісім правил, яких потрібно дотримуватися для того, щоб уповільнити процес старіння організму:

Дотримуватися здорової дієти;

Вести активний спосіб життя;

Кинути палити;

Висипатися;

Підтримувати здорову вагу;

Контролювати рівень холестерину;

Контролювати рівень цукру в крові;

Контролювати кров'яний тиск.

Нагадаємо, нове дослідження припускає, що наш біологічний вік залежить не тільки від здорового способу життя і місцевості, в якій ми живемо.