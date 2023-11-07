Пухнасті інтроверти. Дикі та домашні кішки уникали одна одної цілих 2 тис. років

Нове дослідження проливає світло на те, як домашні та дикі коти уживалися на одній території.

У Європі домашні кішки, які були завезені з Близького Сходу, і європейські дикі коти не змішувалися один з одним до 1960-х років. Дослідники вважають, що тварини уникали одна одної протягом цілих 2 тисяч років, пише University of Bristol.

Два нових дослідження, які були опубліковані в науковому журналі Current Biology, містять археологічні та генетичні дані. Отримані результати переписують історію кішок у Європі.

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Міжнародна група дослідників секвенувала і проаналізувала геном диких і домашніх кішок, включно з 48 сучасними особинами і 258 стародавніми рештками, що були розкопані у 85 археологічних пам'ятках. Вік останніх коливається від 8500 років. Потім вчені оцінили закономірності гібридизації (або схрещування) після того, як домашні кішки були завезені в Європу понад 2 тис. років тому.

Результати проведеного дослідження засвідчили, що спочатку домашні коші та європейські дикі кішки уникали спарювання одна з одною. Але близько 50 років тому ситуація змінилася, рівень схрещування диких і домашніх кішок різко зріс. Вчені вважають, що це відбувається через те, що популяція диких особин дедалі більше скорочується.

"Дикі та домашні кішки почали схрещуватися зовсім недавно. Очевидно, що гібридизація є результатом сучасних загроз, спільних для багатьох видів", — каже Джо Говард-МакКомб зі Школи біологічних наук Брістольського університету та Королівського зоологічного товариства Шотландії.

"Ми схильні думати, що кішки і собаки дуже різні тварини. Але наші дані показують, що в тому, що стосується запобігання схрещуванню з дикими побратимами, собаки й кішки набагато більше схожі один на одного, ніж на решту домашніх тварин", — каже професор Грегер Ларсон з Оксфордського університету.

Свійські тварини, серед яких велика рогата худоба, вівці, кози, собаки та свині, були тісно пов'язані з людьми від моменту перших фермерських спільнот, що з'явилися близько 10 тис. років тому. Такі взаємовідносини призвели до антропогенного поширення рослин і тварин далеко за межі природного ареалу.

Після десятиліть геноми сучасних і стародавніх особин показали, що в міру переміщення домашніх тварин у нові регіони вони схрещувалися з близькоспорідненими видами. Своєю чергою, це різко змінило їхні геноми. Така закономірність спостерігалася майже у всіх домашніх тварин, крім собак. Тепер же вчені знають, що це можна сказати і про котів.

Нагадаємо, названо найнезвичайніших гібридних тварин на Землі. Протягом століть люди займалися створенням гібридних тварин, але насправді гібридизація у тваринному світі є природним явищем.