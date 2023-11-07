Скарб портового міста: у Дурресі археологи знайшли унікальну давньоримську мозаїку (фото)

Місто Дуррес, Албанія, може похвалитися багатою спадщиною римських часів й нещодавно до списку додалася давньоримська мозаїка. Археологи виявили її під час реконструкції середньої школи й вважають, що це тільки початок.

У портовому місті Дуррес, розташованому на березі Адріатичного моря в Албанії, нещодавно було знайдено римську мозаїку. Ця знахідка повертає нас майже на 1900 років у минуле, пише Arkeonews.

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Дуррес, з його багатою історією, що налічує понад 3 000 років, посідає особливе місце як одне з найстаріших і найважливіших портових міст на Балканах. Засноване у 627 році до н. е. коринфськими та корсирійськими поселенцями, які вторглися на іллірійську територію таврів, пізніше воно перейшло під римське панування, отримавши назву Діррахій і ставши найважливішим портом Іллірікуму. У IV столітті він навіть слугував столицею Нового Епіру, римської провінції.

Місто може похвалитися неймовірною пам'яткою — римським амфітеатром імператора Адріана, який може вмістити до 15 000 глядачів. Цей амфітеатр є другим за величиною у своєму роді у всьому Балканському регіоні.

Ця мозаїка є унікальною знахідкою не лише для Албанії, але й для всього Балканського регіону Фото: Vox News

Але на цьому історичні скарби міста не закінчуються. Дуррес також славиться ще однією мозаїкою "Краса Дурреса", що датується IV століттям до нашої ери. Цей витвір мистецтва зараз виставлений в Національному історичному музеї Тирани.

Нову мозаїку знайшли під час розкопок для реконструкції середньої школи в Дурресі. Керівником цього археологічного проєкту є професор Луан Пержіт. За словами вченого, ця мозаїка є унікальною знахідкою не лише для Албанії, але й для всього Балканського регіону.

Сама мозаїка складається з темно-синіх і білих каменів з геометричними і рослинними візерунками. За оцінками, вона датується кінцем I — початком II століття й була частиною розкішної вілли, яка колись стояла біля амфітеатру Дуррес. Наразі виявлено лише частину цієї мозаїки, яка, як вважають, охоплює 60 квадратних метрів.

Окрім мозаїки, розкопки також виявили 3-метрову ділянку стіни зі східного боку, а також кілька інших об'єктів, що мають історичне значення. Унікальність цього відкриття полягає в рідкісності таких добре збережених стародавніх мозаїк, особливо в цьому регіоні.

Хоча ця знахідка може не мати безпосереднього практичного застосування, вона підкреслює важливість збереження і дослідження нашої історичної спадщини.

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