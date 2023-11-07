Скарб портового міста: у Дурресі археологи знайшли унікальну давньоримську мозаїку (фото)
Місто Дуррес, Албанія, може похвалитися багатою спадщиною римських часів й нещодавно до списку додалася давньоримська мозаїка. Археологи виявили її під час реконструкції середньої школи й вважають, що це тільки початок.
У портовому місті Дуррес, розташованому на березі Адріатичного моря в Албанії, нещодавно було знайдено римську мозаїку. Ця знахідка повертає нас майже на 1900 років у минуле, пише Arkeonews.
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Дуррес, з його багатою історією, що налічує понад 3 000 років, посідає особливе місце як одне з найстаріших і найважливіших портових міст на Балканах. Засноване у 627 році до н. е. коринфськими та корсирійськими поселенцями, які вторглися на іллірійську територію таврів, пізніше воно перейшло під римське панування, отримавши назву Діррахій і ставши найважливішим портом Іллірікуму. У IV столітті він навіть слугував столицею Нового Епіру, римської провінції.
Місто може похвалитися неймовірною пам'яткою — римським амфітеатром імператора Адріана, який може вмістити до 15 000 глядачів. Цей амфітеатр є другим за величиною у своєму роді у всьому Балканському регіоні.
Але на цьому історичні скарби міста не закінчуються. Дуррес також славиться ще однією мозаїкою "Краса Дурреса", що датується IV століттям до нашої ери. Цей витвір мистецтва зараз виставлений в Національному історичному музеї Тирани.
Нову мозаїку знайшли під час розкопок для реконструкції середньої школи в Дурресі. Керівником цього археологічного проєкту є професор Луан Пержіт. За словами вченого, ця мозаїка є унікальною знахідкою не лише для Албанії, але й для всього Балканського регіону.
Сама мозаїка складається з темно-синіх і білих каменів з геометричними і рослинними візерунками. За оцінками, вона датується кінцем I — початком II століття й була частиною розкішної вілли, яка колись стояла біля амфітеатру Дуррес. Наразі виявлено лише частину цієї мозаїки, яка, як вважають, охоплює 60 квадратних метрів.
Окрім мозаїки, розкопки також виявили 3-метрову ділянку стіни зі східного боку, а також кілька інших об'єктів, що мають історичне значення. Унікальність цього відкриття полягає в рідкісності таких добре збережених стародавніх мозаїк, особливо в цьому регіоні.
Хоча ця знахідка може не мати безпосереднього практичного застосування, вона підкреслює важливість збереження і дослідження нашої історичної спадщини.
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