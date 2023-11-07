Одна з найважливіших екосистем Землі намагається врятуватися втечею: чи наздожене її спека (фото)

Бореальні ліси захищають Землю від потепління, накопичуючи величезну кількість вуглецю, але тепер їхнє існування опинилося під загрозою.

Якщо наша планета "носить" арктичну крижану шапку, то бореальні ліси, на південь від безлісної арктичної тундри, являють собою "пов'язку, обгорнуту навколо вух Землі". Ці ліси охоплюють більшу частину Аляски, Канади, Скандинавії та Сибіру і являють собою одну з найважливіших екосистем Землі, що захищає нас від глобального потепління, пише Science Alert.

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Місцеві ґрунти накопичують величезну кількість вуглецю, не допускаючи його потрапляння в атмосферу. Віддаленість цієї екосистеми історично захищала ліси й водно-болотні угіддя від великого впливу людини. Крім того, ці території стали домівкою для численних ссавців, риб, рослин, комах, птахів і дерев, зокрема:

голчастих;

шишкоподібних;

хвойних;

широколистяних порід.

Уже понад 200 років вчені визнають, що клімат відіграє ключову роль у визначенні географічних зон рослинних угруповань. Бореальні ліси та ґрунти навколо їхнього коріння допомагають регулювати клімат Землі, частково шляхом витягування вуглекислого газу з атмосфери Землі, водночас вони використовують його для росту коріння, стовбурів і листя, які зрештою після смерті перетворяться на багатий вуглецем ґрунт.

Бореальні ліси й ґрунти стикаються з мінусовою зимою і коротким лісом, а тому ліси та тварини, що живуть у них, зміщуються глибше на північ у міру того, як підвищується глобальна температура Землі. Але тепер учені побоюються, що значні зміни в лісах призведуть до змін глобального клімату.

Різні типи лісів по всьому світу зберігають різну кількість вуглецю Фото: U.S. Forest Service

У новому дослідженні вчені з кількох різних штатів США, зокрема з Університету Аляски, Аризони та Колорадо, виявили, що бореальні ліси переміщуються на північ із нерівномірною швидкістю, якщо так триватиме, їхнє існування опиниться під загрозою.

Команда виявила, що бореальні ліси насправді нагріваються темпами, що значно перевищують середньосвітовий показник. При цьому підвищення температури повітря в цих місцях безпосередньо впливає на ріст і виживання дерев, а також їхню здатність накопичувати вуглець.

Супутникові вимірювання показують, що ріст рослин значно збільшився вздовж холодних північних околиць бореального лісу останніми десятиліттями, але часто сповільнювався вздовж теплих південних околиць. Фото: Logan Berner, based on results from Berner and Goetz

Потепління атмосфери звільняє дерева від "крижаної хватки", а тому дорослі дерева можуть відреагувати на це швидшим ростом. Водночас більш м'які умови довкілля дозволяють молодим деревам приживатися далі на півночі, де раніше умови не були прийнятними. У результаті ліси поступово просуваються на північ.

Однак у південній частині екосистеми справи йдуть зовсім інакше: умови тут стали надто теплими, щоб ліси та їхні мешканці відчували себе нормально. У результаті зміни клімату сповільнює ріст лісів, а часом призводить до їх знищення. З потеплінням також приходить посуха, а дефіцит води робить дерева більш сприйнятливими до зараження комахами й пожеж. Вчені побоюються, якщо масштаби стануть більшими, це може призвести до загибелі лісів.

Наразі вчені використовують супутникові дані, щоб відстежувати зміни бореальних лісів: їхній річний ріст і деревний покрив. Команда використовувала супутникові дані, щоб простежити переміщення бореальних лісів на північ за останні кілька десятиліть. Вчені виявили, що ліси просуваються в цьому напрямку набагато повільніше, ніж втрачають території на півдні.

Таким чином вчені вважають, що темпи глобального потепління в якийсь момент значно перевищать темпи просування лісів на північ. У результаті вчені просто не знають, чи зможуть дерева на крайній півночі коли-небудь наздогнати клімат і запобігти скороченню лісів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо вирубати всі ліси Амазонії.