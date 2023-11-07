Не існує "поганої" і "хорошої" їжі: дієтологиня розповіла про згубний і небезпечний стереотип

Хоча в суспільстві часто заведено ділити продукти на чорне і біле, дієтолог застерігає від такої практики, адже вона може зашкодити здоров'ю, виходячи за рамки нашого шлунка.

У сучасному світі ми часто можемо чути фрази про погані та хороші продукти, що ділять їх на два табори. Але лікар-дієтолог роз'яснив хибну думку про те, що харчові продукти мають вважатися "хорошими" або "поганими", зазначивши, що такі класифікації не є частиною професійних рекомендацій з харчування, пише Study Finds.

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Всупереч поширеній думці, лікарі-дієтологи не виступають за суворі правила харчування або нереалістичні дієтичні очікування. Схильність дієтологічної культури класифікувати продукти харчування за моральними категоріями вважається згубною і не відображає тонкого погляду професіоналів у галузі харчування.

Дієтологиня Шайла Кадоган вважає, що такі багаті поживними речовинами продукти, як фрукти й овочі, безсумнівно, відрізняються за своїм складом від солодких і жирних ласощів, як-от печиво, і хоча останні можуть бути пов'язані з хронічними захворюваннями за умови надмірного споживання, Кадоган підкреслює, що приписувати їжі моральні цінності непродуктивно. Як корисні, так і менш поживні продукти мають своє місце в збалансованому раціоні, вільному від ярликів "добре" і "погано".

Лікар-дієтолог описує кілька негативних наслідків такого моралізаторського погляду на їжу:

Надмірна увага до продуктів харчування. Категоризація продуктів як "хороших" або "поганих" може призвести до порушення режиму харчування, оскільки їжа чинить надмірний вплив на мислення і поведінку людини. Замість обмежувальної дієти, яка може призвести до переїдання, пропонується збалансований підхід, що враховує бажання підкріпитися, які періодично виникають.

Категоризація продуктів як "хороших" або "поганих" може призвести до порушення режиму харчування, оскільки їжа чинить надмірний вплив на мислення і поведінку людини. Замість обмежувальної дієти, яка може призвести до переїдання, пропонується збалансований підхід, що враховує бажання підкріпитися, які періодично виникають. Непотрібний стрес. Менталітет "все або нічого", коли людина картає себе за вживання "поганих" продуктів, може сприяти виникненню стресу, пов'язаного з різними захворюваннями. Такий стрес може мати більш згубний вплив на здоров'я, ніж випадкове вживання цих продуктів.

Менталітет "все або нічого", коли людина картає себе за вживання "поганих" продуктів, може сприяти виникненню стресу, пов'язаного з різними захворюваннями. Такий стрес може мати більш згубний вплив на здоров'я, ніж випадкове вживання цих продуктів. Ігнорування багатогранної ролі їжі. Крім харчування, їжа служить джерелом задоволення, культурної самобутності та згуртування суспільства. Наприклад, святкові застілля, хоча і не завжди найкорисніші, відіграють важливу роль у встановленні сімейних і культурних зв'язків. Крім того, різноманітність продуктів харчування дуже важлива для розуміння та оцінки різних культур, а вузьке уявлення про "здорову" їжу часто не враховує поживну цінність страв міжнародної кухні.

Дієтолог радить визнавати поживні відмінності продуктів, не моралізуючи їх, щоб уникнути психологічних пасток, пов'язаних із подібними поглядами. Хоча деякі стани здоров'я і можуть вимагати особливих обмежень у харчуванні, загалом, за можливості, корисніше допускати гнучкість у виборі продуктів. Такий підхід також допомагає боротися зі стигматизацією певної їжі і знижує ризик виникнення невпорядкованих моделей харчування, підбиває підсумки Кадоган.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.