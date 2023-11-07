Без душі та з дивним сприйняттям болю: чи справді рудим потрібно більше анестезії

Дослідники пролили світло на твердження про те, що рудоволосим людям потрібні вищі дози знеболювальних.

Існує безліч переконань щодо рудоволосих людей: нібито у них немає душі, вони більш щасливі або, наприклад, твердження про те, що вони інакше відчувають біль, а тому деколи їм потрібні вищі дози знеболювальних або анестезії, залежно від препарату, пише Live Science.

Але чи так це насправді й, чи дійсно рудоволосі люди відчувають біль інакше, ніж інші? На жаль, у цьому питанні все заплутано. Наприклад, огляд 2023 року, опублікований у журналі Anesthesiology and Perioperative Science, включав різні звіти анестезіологів і результати інших досліджень, проведених на людях і тваринах. Результати показують, що наявність рудого волосся насправді пов'язана зі зміненою чутливістю як до самого болю, так і до знеболювальних препаратів.

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Водночас деталі того, як саме різняться больові відчуття володарів вогняної шевелюри, залишаються дещо незрозумілими. За словами співавтора огляду 2023 року, консультанта-анестезіолога з фонду NHS Foundation Trust лікарень Оксфордського університету Джайдіпа Пандіта, основна проблема полягає в тому, що, як правило, роботи вчених зосереджені на різних формах болю.

Так, деякі дослідження показують, що руді більш чутливі до певних видів болю, але не до інших. Наприклад, одне дослідження показало, що рудоволосі жінки більш чутливі до болю, пов'язаного з температурою, а блокатор нервів лідокаїн для них менш ефективний у лікуванні болю, ніж у темноволосих жінок. Водночас інше дослідження показує, що руді менш чутливі до болю від удару електричним струмом, ніж інші люди.

Водночас науковці зазначають, що зв'язок між рудим волоссям і знеболювальними також є неочевидним. Наприклад, деякі дані свідчать про те, що рудим потрібно на 20% загальної анестезії, щоб залишатися седативними, а також більше місцевої анестезії, щоб зменшити біль. Однак дані показують, що насправді вони більш чутливі до опіоїдів, таких як морфін і фентаніл. Але, ситуація ускладнюється тим, що в дослідженні 2015 року вчені не виявили відмінностей між реакцією рудоволосих та інших людей на анестезію або знеболювальні.

У 2021 році група вчених із відділення дерматології Массачусетської лікарні загального профілю під керівництвом доктора Девіда Фішера провела дослідження, присвячене болю у рудоволосих мишей. У результаті вчені дійшли висновку, що руді можуть сприймати деякий біль як більш інтенсивний, проте вони також мають вищий поріг. За словами Фішера, вони виявили, що руді миші та люди спочатку здаються дещо нечутливими до болю, проте коли він досягне високого порогу, рудоволосі відчувають його сильніше, ніж інші.

І все ж вчені не можуть однозначно відповісти на це питання. Річ у тім, що люди настільки генетично складні, що просто важко визначити єдину генетичну причину їхніх переживань. У результаті Фішер з колегами вирішили вивчити в лабораторії біль, над яким вони мали повний генетичний контроль.

Команда Фішера вивчала мишей, які були генетично ідентичні, за винятком того, що у них були варіанти з рудим або чорним волоссям. Щоб уникнути упередженості, вчені схрестили мишей зі штамом альбіносів, унаслідок чого вони несли гени рудого або чорного волосся, але насправді не виробляли жодного пігменту. Результати показали відмінності у відчутті болю у мишей, навіть коли вони взагалі не виробляли пігменту.

Дослідники виявили, що ген MC1R, носіями якого є руді, впливає на білок у клітинах організму, що виробляють пігменти. Команда також виявила, що крім зміни білка, рудий варіант MC1R також змушує меланоцити виробляти менше речовини POMC, яка пов'язана з чутливістю до болю та опіоїдів.

Тепер учені вважають, що менша кількість POMC, по суті, підвищує больовий поріг, а також посилює чутливість до болю і знижує чутливість до деяких опіоїдів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому рудоволосі люди бояться стоматологів.