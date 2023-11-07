Темний бік зеленої галявини. Учені розповіли, чим небезпечні доглянуті газони

Нове дослідження показує, що зелена галявина насправді не тільки приносить користь, а й може завдати відчутної шкоди навколишньому середовищу.

Трави, газони й акуратні галявини біля будинку вкривають значну частину житлових ландшафтів, що безумовно добре: такі насадження приносять користь як здоров'ю і добробуту людей, так і екології планети загалом. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що в них також є "темний бік", який є вельми небезпечним для навколишнього середовища, пише IFLScience.

Тепер вчені попереджають, що акуратні газони й галявини можуть виглядати вельми естетично, у цих ідеально доглянутих зелених прямокутників є більш небезпечний бік, ніж може здатися, на перший погляд.

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У новому дослідженні вчені з Університету Нью-Йорка використовували дані численних опитувань, проведених у США, і виявили, що близько 50% домовласників використовують добрива на своїх газонах, водночас більшості також не вистачило знань про негативний вплив використання азотних добрив.

Команда зазначає, що азот із добрив для газонів може потрапляти у водотоки, тим самим завдаючи шкоди екосистемі, зокрема спричиняючи цвітіння водоростей і видаляючи кисень із води. Раніше вчені вже виступали з рекомендаціями обмежити забруднення азотом, де це можливо. Причиною тому негативний вплив на здоров'я людини та зміна клімату загалом.

Під час дослідження вчені зосередилися на пошуку "гарячих точок", що впливають на стік азоту, вони також хотіли виявити, в які саме періоди часу відбувається піковий стік азоту. Вчені вивчили три газони в районі Балтімора, штат Мериленд: у передмісті, місті та на території кампусу. Тут учені виміряли експорт азоту під час моделювання дощу. Результати показують, що всі райони з найбільшим експортом азоту були виявлені в місцях з удобреними газонами.

Автори дослідження вважають, що заміна всього 5-10% придатних газонів здатна серйозно вплинути на рівень стоку азоту. Крім того, автори дослідження пропонують використовувати осіннє листя як природну мульчу замість внесення азотних добрив.

Раніше Фокус писав про те, що вчені радять відмовитися від газону на користь польових квітів.