Вертоліт NASA здійснив на Марсі два важливі польоти перед сонячним з'єднанням: що це (відео)

Два коротких польоти приготували літальний апарат до періоду переривання зв'язку із Землею.

Марсіанський вертоліт Ingenuity два дні поспіль піднімався над поверхнею Марса для того, щоб підготуватися до двотижневої втрати управління із Землі. Це пов'язано з тим, що наближається так зване сонячне з'єднання, коли зв'язок апарату з командою вчених на Землі буде недоступним, пише Space.

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За словами вчених із NASA, протягом двох тижнів з 11 до 25 листопада Марс перебуватиме по той бік Сонця з погляду Землі, це так зване сонячне з'єднання Марса.

У цей час Земля і Марс перебуватимуть по різні боки Сонця, і подібна подія відбувається приблизно один раз на два роки. Таке розташування Червоної планети означає, що Сонце блокуватиме радіосигнали, що йдуть з Марса на Землю і в зворотному напрямку. Тому пряме управління вертольотом Ingenuity буде неможливим.

Через те, що вчені не можуть точно сказати, які сигнали досягнуть Марса, а які ні, це може поставити під загрозу роботу літального апарату. Для того, щоб переконатися в тому, що з Ingenuity все буде гаразд протягом періоду сонячного з'єднання, вчені відправили йому потрібні команди і підготували до майбутньої втрати управління із Землі протягом двох коротких польотів на Марсі.

За словами вчених, ці польоти засвідчили готовність марсіанського гелікоптера до перерви у спілкуванні із Землею. Обидва польоти були не тільки короткими за часом, а й за дистанцією.

Згідно з повідомленням NASA від 7 листопада, 65-й політ вертольота Ingenuity відбувся 2 листопада, під час якого апарат пролетів лише 7 метрів за 48 секунд. 66-й політ відбувся 3 листопада, під час якого Ingenuity пролетів лише 60 см за 23 секунди. Жодних проблем у літального апарату виявлено не було.

Марсіанський гелікоптер Ingenuity два дні поспіль піднімався над поверхнею Марса для того, щоб підготуватися до двотижневої втрати управління із Землі

Марсіанський вертоліт Ingenuity

Приземлення на Марсі: лютий 2021 року

Напарник вертольота: марсохід Perseverance

Місце приземлення та подальших досліджень: кратер Єзеро діаметром 45 км

Мета гелікоптера: спочатку вчені з NASA планували просто довести існування можливості здійснювати польоти на Марсі в його дуже розрідженій атмосфері; пізніше гелікоптер став допомагати марсоходу досліджувати поверхню планети в пошуках ознак існування мікробного життя.

Досягнення вертольота Ingenuity: за 66 польотів літальний апарат подолав загалом 14,5 км і перебував у повітрі 119 хвилин.

Рекорд 63-го польоту: вертоліт Ingenuity подолав найбільшу відстань на Марсі

Як уже писав Фокус, марсохід Curiosity провів на Марсі 4000 днів і вчені розповіли про його останні досягнення в дослідженні Червоної планети.

Також вчені провели нове дослідження крижаних хмар на Марсі і назвали одну з причин, чому планета перетворилася на посушливий світ, як уже писав Фокус.