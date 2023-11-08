Велика маленька зірка. Наше Сонце менше за розміром, ніж передбачалося: що з'ясували вчені

Нове дослідження показує, що наша зірка має трохи інший розмір, хоч ця різниця і незначна.

Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що розмір Сонця на кілька сотих відсотка менший, ніж показували минулі розрахунки. Хоча така різниця здається мізерно малою, це може вплинути на розуміння природи нашої рідної зірки, пише ScienceAlert.

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Учені дійшли висновку, що розмір сфери з плазми під назвою Сонце зовсім небагато менший, ніж передбачалося на основі вивчення звукових хвиль, які формуються в надрах зірки. Вони називаються p-хвилями. Автори дослідження кажуть, що коливання цих хвиль дає можливість краще зрозуміти внутрішні процеси на Сонці та його розмір, ніж вивчення інших подібних звукових хвиль.

Рух частинок у надрах Сонця постійно створюють сейсмічні хвилювання, які продукують мільйони звукових хвиль, що коливаються. Крім p-хвиль існують g-хвилі, які коливаються вгору і вниз під дією гравітації, а якщо вони виникають ближче до поверхні зірки, то називаються f-хвилями. За словами вчених, останні допомагають у вивченні закрученої гарячої плазми всередині Сонця, а p-хвилі краще підходять для розуміння розмірів зірки.

Нове дослідження показує, що наша зірка має трохи інший розмір, хоч ця різниця і незначна Фото: NASA

Річ у тім, що ці хвилі з'являються внаслідок коливань у надрах нашої зірки. Коли вони переміщуються вгору, то б'ються об поверхню Сонця або фотосферу, потім відбиваються назад, проходять через плазму і відбиваються від іншої частини поверхні зірки.

Нинішні моделі розміру Сонця засновані на вивченні f-хвиль, але автори дослідження вважають, що вони не можуть дати точну картину. Річ у тім, що вони не доходять до краю поверхні Сонця і відбиваються раніше. Водночас p-хвилі менш схильні до впливу магнітних полів і турбулентної плазми. Тому вчені вирішили при вимірюванні розміри Сонця ґрунтуватися саме на цих хвилях.

Нові розрахунки показали, що розмір Сонця на кілька сотих відсотка менший, ніж показували минулі дослідження, і що показує стандартна модель Сонця.

Поки що результати дослідження вчених не пройшли експертну оцінку, але автори вважають, що це може вплинути на розуміння природи Сонця.

Як уже писав Фокус, минулого року вчені представили дослідження, в якому було сказано, що через майже 30 тисяч років наша Сонячна система постраждає від зіткнення із залишком померлої зірки. Тобто, вчені припустили, на підставі спостережень за білим карликом, що він летить до нашої Сонячної системи і повинен зіткнутися з нею. Подібне зіткнення має призвести, можливо навіть до руйнування Землі. Автори недавнього дослідження провели нове спостереження і з'ясували, що ж станеться насправді в далекому майбутньому.

Також Фокус писав про те, що Земля була набагато помітнішою для інопланетян у Юрський період. Дослідники кажуть, що саме тоді ознаки життя на планеті були найпомітнішими.