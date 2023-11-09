Оса-вампір і гігантський павук-рак: які види знайшли у 2023 році, але краще б не знаходили

Дослідники представили п'ять найцікавіших нових видів, які були відкриті або задокументовані цього року.

Деякі тварини та птахи, такі як білки й голуби, стали настільки звичними, що вже давно не вибиваються із загальної картини мегаполісів. Але інші види розвинулися і процвітають у середовищах, рідко видимих людським оком — у глибинах океану і віддалених районах Амазонського дощового лісу.

Навіть у період, який вчені називають шостим масовим вимиранням, спричиненим антропогенною зміною клімату, світ буквально кипить новим життям. Дослідники виявляють невідомі види й описують їх у вчених статтях приблизно 8 000 разів на рік.

Наведений нижче список, звісно, не є вичерпним, але в ньому зібрані найкрасивіші й трохи лячні види, які було відкрито 2023 року.

Оса-вампір, Перу

Ця велика оса нагадує щось середнє між старим з ріденькою борідкою і Хижаком з відомого блокбастера Фото: Kari Kaunisto

Минулого року група фінських і американських дослідників встановила пастки для комах у природному заказнику за межами перуанського міста Ікітос. Пастки спіймали сотні комах, багато з них виявилися представниками нового виду — осами-вампірами.

Це велика оса, яка нагадує щось середнє між старим з ріденькою борідкою і Хижаком з відомого блокбастера. У статті, опублікованій цього місяця в ZooKeys, вчені визначили комаху як новий вид ос — іхневмонідів, поширених по всьому світу.

Новий вид назвали Capitojoppa amazonica. "Capito" взяли із середньовічної латинської медичної термінології, що означає "велика голова". "Joppa" в цьому випадку повага до менших родичів ос — роду Joppa. І "amazonica" описує місце проживання: "найбільший і найрізноманітніший дощовий ліс на Землі".

Хоча про життєвий цикл Capitojoppa amazonica нічого невідомо, деталі, безсумнівно, будуть жахливими. Сімейство ос, до яких вона належить, має звичай відкладати яйця в господарів, які нічого не підозрюють, таких як павуки та гусениці. Після вилуплення личинки оси поїдають свою жертву зсередини.

Кем кем абелізавр, Марокко

Абелізаври ходили по Землі 66 мільйонів років тому Фото: абелизаврид

Безіменні абелізавриди, відомі як Кем Кем абелізавр, ходили по Землі 66 мільйонів років тому. Дослідники виявили дві стародавні кістки на краю фосфатних кар'єрів у Марокко. Шар землі, в якому були знайдені кістки, сягають в історію безпосередньо перед падінням на Землю астероїда, який поклав кінець домінуванню динозаврів.

Учені під керівництвом англійського палеонтолога Ніка Лонгріча визначили ці кістки як такі, що належать абелізавридам, родині, до якої належав тиранозавр із Північної Америки. Інший абелізаврид, велетенський Chenanisaurus barbaricus, жив на той час у Марокко, і дослідники спочатку подумали, що кістки можуть належати молодому представнику цього виду — через їхній розмір. Однак детальніший аналіз показав, що текстура кістки характерна для дорослих особин.

Зрештою вчені вирішили, що кістки належать не одному, а двом новим видам абелізавридів. Ці види, найімовірніше, жили разом з більшим Chenanisaurus barbaricus і були далекими родичами тиранозавра.

Світлячок-анемон, США

Вчені не завжди є першими, хто відкриває нову тварину, але новий вид не отримує почесного латинського імені, поки не приходить дослідник. Захоплені дайвери та хранителі акваріумів знають про "світлячка-анемона" вже десятиліттями, але опис цього виду був відсутній у вченій літературі до цього року.

Восени 2023 року група вчених з Огайо і Флориди опублікувала статтю, яка описує Bellactic lux і резюмує всю інформацію, зібрану океанологами протягом багатьох років. Прозоре морське створіння мешкає в Мексиканській затоці, де воно ловить здобич із безпечних місць у скелястих ущелинах. Вид досить маленький — іноді лише кілька сантиметрів у діаметрі — і вирізняється кінчиками щупалець, що світяться.

Наутилуси, Океанія

Наутилоїди — родичі кальмарів і восьминогів Фото: наутилус

Наутилоїди — одні з найдавніших видів тварин на планеті. Вони вперше з'явилися майже півмільярда років тому, приблизно в той самий час, коли перші рослини перебралися з моря на сушу. Вони родичі кальмарів і восьминогів, але на відміну від своїх родичів вони живуть у твердій зовнішній мушлі.

Сьогодні наутилус — єдиний вцілілий рід з колись широко поширених наутилоїдів. У січні цього року команда морських біологів опублікувала статтю, що описує три нові види наутилусів, знайдених на рифах біля узбережжя трьох різних островів в Океанії: Вануату, Американське Самоа і Віті-Леву, Фіджі. Нові класифікації майже подвоїли кількість наявних видів наутилусів — з чотирьох до семи.

Хоча ці види нові для наукової спільноти, вони вже можуть перебувати на межі зникнення. Раковини наутилусів цінуються при виготовленні прикрас, що призвело до надмірного вилову цих тварин.

Гігантський павук-рак, Еквадор

Гігантський павук — величезна істота з вісьмома очима, вісьмома ногами і пухнастим червоним черевцем Фото: паук-рак

Вночі жодна комаха, що рухається лісовою підстилкою в Еквадорській Амазонії, ніколи не почувається повністю в безпеці. Величезна істота з вісьмома очима, вісьмома ногами та пухнастим червоним черевцем чатує, сидячи на кущах або стовбурах дерев. Цей гігантський павук-рак готовий у будь-який момент напасти на комаху.

Педро Пеньяеррера-Р. і Дієго Сіснерос-Ередія натрапили на це створіння, гігантського павука-рака з роду Sadala, під час нічної прогулянки біля станції біорізноманіття Тіпутіні в Еквадорі. Хоча цей павук є першим у своєму роді в Еквадорі, дев'ять інших видів живуть у сусідніх країнах. Один навіть мешкає в тому ж районі, де була виявлена Capitojoppa amazonica.