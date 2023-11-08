Не можуть визначитися. Мільйони років краби тікали з океану на сушу, а потім поверталися

Нове дослідження припускає, що ця міграція відбувалася близько 17 разів за останні 100 мільйонів років.

Краби — морські мешканці, які постійно розвиваються в пошуках нового і того, як їм найкраще пристосуватися. Як правило, такий розвиток передбачає переміщення з океану в інше середовище, і в новому дослідженні вчені порахували, скільки разів це відбувалося за останні 100 мільйонів років, пише IFLScience.

Нове дослідження було проведене міжнародною групою дослідників. У ньому вони зосередилися на тому, скільки разів справжні краби, члени таксономічної групи Brachyura, покидали морське середовище протягом всієї історії свого існування і коли вони це робили. У своїй роботі вчені вивчили переміщення виключно на сушу, відоме як террестріалізація, а також напівназемні місця проживання, наприклад, приливні зони та гирла річок.

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Щоб відповісти на це запитання, вчені використовували три різні набори даних:

докладний опис еволюційних відносин між 344 видами крабів на рівні ДНК;

весь задокументований літопис скам'янілостей крабів;

збір даних природної історії, зокрема морфологія і поведінка.

У своїй роботі команда об'єднала ці дані й виявила, що справжні краби на 45 мільйонів років старші, ніж вважалося раніше. Крім того, вчені вважають, що вони вперше з'явилися в тріасі, а також покидали океани від 7 до 17 разів протягом останніх 100 мільйонів років. Усе це разом робить крабів унікальними серед членистоногих, до того ж більшість із них піддавалися наземній трансформації лише кілька разів, це сталося близько 300 мільйонів років тому.

Під час дослідження вчені також виявили, що існує два шляхи наземної адаптації:

по-перше, краби переміщалися з моря на сушу через приливні зони, пляжі та прибережні ліси;

по-друге, переміщалися через гирла річок, затоплені прісні води, а також береги річок, перш ніж досягали лісів і джунглів.

Вчені вважають, що для цього їм, ймовірно, довелося б розвинути певні риси, які адаптували б їх до нового середовища проживання. Результати показують, що різні краби розвинули ці ж риси незалежно один від одного в процесі, також відомому як конвергентна еволюція.

За словами провідної авторки дослідження Джоанни Вулф, під час роботи вчені також зробили ще одне дивовижне відкриття — вони виявили, що краби поверталися до повністю морського життя принаймні 2-3 рази за один і той самий період часу.

Вчені припускають, що плата за життя на суходолі могла бути занадто високою, а тому краби починали відчувати себе в скрутному становищі, а тому поверталися назад в океан. У результаті вчені дійшли висновку, що крабам насправді вкрай складно покинути водне середовище.

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