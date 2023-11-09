Стає все страшніше. Neuralink готова довірити роботам імплантувати свої чипи в мозок людей

Новина звучить особливо тривожною після того, як було оприлюднено провальні результати експериментів на тваринах.

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка збирається розпочати тестування інтерфейсу мозок-комп'ютер, мабуть, готова проводити роботизовану імплантацію мозкових чипів, пише Bloomberg.

За даними ЗМІ, компанія поки що не назвала точної дати, але має намір провести першу імплантацію за допомогою робота-хірурга, який був виготовлений на замовлення. Глава компанії Ілон Маск наполягає на тому, щоб імплантація відбулася якомога швидше.

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Основним каменем спотикання на початку тестування системи є те, що компанія ніяк не може знайти добровольця. Перший кандидат на отримання мозкового чипа має бути молодшим за 40 років, а також у нього мають бути паралізованими всі кінцівки. І найголовніше, учасник експерименту має погодитися видалити частину власного мозку та замінити його імплантом.

За словами біографа Ілона Маска Ешлі Венса, тисячі людей висловили зацікавленість у тому, щоб стати першими, хто отримає мозковий чип.

Можливо, їхній запал зменшили нещодавні новини про експерименти Neuralink на макаках-резус, які закінчилися моторошною смертю тварин.

Біограф Маска стверджує, що насправді тварини перебувають на об'єкті у Фрімонті в доброму здоров'ї. Деяким тваринам у мозок імплантували нові моделі, деяких відправили на пенсію до притулків, і тільки одну макаку-резус довелося приспати.

Раніше видання Wired із покликанням на власні джерела повідомляло, що під час експериментів мозок однієї з тварин просто розірвався після імплантації чипа. Розтин показав, що рідина з чипа потрапила в мозок мавпи, через що він настільки запалився, що почав виступати із задньої частини черепа.

У компанії Neuralink кажуть, що цей моторошний інцидент і всі інші, які були оприлюднені в останні місяці, були результатом людської помилки, а не несправного обладнання.

Нагадаємо, у вересні Neuralink отримав схвалення від незалежної комісії Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) щодо початку випробування свого мозкового імплантата на пацієнтах із паралічем.