Варто визначитися. Лікарі закликають відмовитися від переходу на літній час

Учені дійшли висновку, що переведення стрілок негативно впливає на здоров'я людини й збиває синхронізацію нашого внутрішнього біологічного годинника.

Уже багато років вчені попереджають, що перехід на літній час чинить негативний вплив на людське здоров'я загалом і внутрішній біологічний годинник зокрема. У результаті галузева група лікарів-сомнологів відновила свій багаторічний заклик до скасування літнього часу (DST), пише Futurism.

Основним аргументом учених є те, що переведення стрілок просто шкідливе для нашого особистого і громадського здоров'я, а також безпеки. За словами фахівця з лікування захворювань легенів і сну в клініці, доктора Аділа Ріші, перехід на літній час призводить до неузгодження біологічного годинника людини з природним середовищем. Крім того, він збільшує ризики та для нашого фізичного здоров'я, психічного добробуту та громадської безпеки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Такої ж думки дотримується і система охорони здоров'я Університету Індіани в Індіанаполісі. У заяві Американської асоціації медицини сну (AASM) також підтримали цю заяву і наголосили, що сталий стандартний час є оптимальним вибором з погляду здоров'я і безпеки. Зазначимо, що AASM уже багато років закликає відмовитися від літнього часу і зупинитися на поясному часі — часі, яким він стає восени, коли годинник переводиться на годину назад.

Зазначимо, що перший заклик лікарів-сомнологів пролунав ще 2020 року. Тоді вони закликали відмовитися від літнього часу, пославшись на "свідчення підвищеного ризику ДТП, серцево-судинних захворювань, а також порушень настрою після щорічного переходу". Учені також наполягали на тому, що перехід на літній час насправді вельми нелегко дається більшості людей.

До слова, відмову від літнього часу підтримують близько 20 професійних медичних організацій Американської медичної асоціації. Відомо, що медики робили неодноразові спроби покласти край переходу на літній час з 1973 року. Насправді перша спроба була не дуже популярною, проте врешті-решт це призвело до того, що сьогодні суспільство підтримує відмову від переходу на літній час.

Раніше Фокус писав про те, як переведення годинників позначається на житті людей.