Пінгвіни в Антарктиці порадували українських учених першими яйцями (фото)

За словами українських вчених, сезон гніздування тільки розпочався, а на появу потомства у пінгвінів потрібно чекати на початку грудня.

Субантарктичні пінгвіни, які живуть біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", знесли перші яйця. Біологи станції вже нарахували 11 яєць і очікують, що найближчими днями кількість кладок суттєво збільшиться. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

За підрахунками співробітників станції, на острові Галіндез перебувають приблизно 5,5 тисяч пінгвінів, які вже побудували кілька сотень гнізд. Пінгвіни створюють пари і піклуються про потомство разом. Найчастіше вони відкладають два, іноді три яйця, які схожі на гусячі.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський"

"Колонія субантарктичних пінгвінів на нашому острові Галіндез наразі входить до трійки найбільших у цьому районі (Аргентинських островів-півострів Київ)", — зазначив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

За даними вчених, колонія розвивається і кількість особин за п'ять років зросла більш ніж удвічі.

У пінгвінів розпочався сезон гніздування Фото: Facebook

"Цього року наш острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати торішні, що відтанули від снігу. Тому й не дивно, що перше яйце з'явилося саме в нас, першого листопада", — розповів біолог.

Про те, наскільки успішно пройде сезон гніздування, судити поки що зарано. Це залежить від багатьох факторів, які важко спрогнозувати:

чи буде достатньо криля в морі, щоб вистачило всім птахам;

кількість сильних снігопадів, які ускладнюють висиджування яєць;

чи багато хижаків полюватимуть за яйцями пінгвінів.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський"

Вадим Ткаченко розповів, що небезпеку для кладок становлять насамперед поморники — хижі птахи, які прилітають до Антарктики навесні і селяться поруч із колоніями пінгвінів. Перших поморників біологи вже бачили за пару десятків кілометрів від станції.

"Сподіваємося, що все складеться добре і вже на початку грудня біля станції з'являться перші пінгвіненята, а потім їх тут будуть сотні", — написав Національний антарктичний науковий центр, пообіцявши розповісти та показати пінгвіненят.

Нагадаємо, українські полярники показали "візитерів" станції "Академік Вернадський". Пінгвіни останнім часом роблять набіги в район станції, а потім більша частина з них кудись зникає.

Раніше Фокус писав, що на станції "Академік Вернадський" полярники риють окопи, "рятуючись" від пінгвінів. За словами українських співробітників Національного антарктичного наукового центру, субантарктичні пінгвіни, які з'явилися на світ, вже досить підросли і зараз проходять період оперення.