У пошуках води. Стали відомі подробиці місії NASA на зворотний бік Місяця (фото)

На Місяць полетить пристрій SPIDER для дослідження надр супутника, щоб виявити тут водяний лід.

На борту посадкового модуля Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace, який здійснить посадку на зворотному боці Місяця, перебуватиме пристрій SPIDER від австралійської компанії Fleet Space Technologies. Таким чином кількість корисних навантажень на борту посадкового модуля, де будуть пристрої від NASA і Європейського космічного агентства, зросла. Новий апарат вивчатиме надра Місяця, щоб виявити тут водяний лід, який необхідний для підтримки постійної присутності людини на супутнику Землі, пише Gizmodo.

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Посадковий модуль Blue Ghost має вирушити на зворотний бік Місяця 2026 року. Пристрій SPIDER створено для отримання сейсмічних даних на місячній поверхні протягом 2 тижнів. За допомогою цих даних вчені зможуть більше дізнатися про особливості надр Місяця, а також про те, де знаходиться водяний лід під поверхнею супутника. Цей лід буде важливим ресурсом, з якого можна добути воду, кисень і водень, що допоможе в підтримці постійної присутності людини на супутнику Землі.

SPIDER створений для отримання сейсмічних даних на місячній поверхні протягом 2 тижнів Фото: Антарктида

Підтримувати зв'язок із Землею, а також отримувати необхідну енергію пристрій SPIDER буде за допомогою посадкового модуля Blue Ghost.

Метою компанії Firefly Aerospace є надання приватним і державним клієнтам можливості доставляти свої корисні навантаження на Місяць за допомогою спеціально створеної для цього космічної ракети. Компанія вже виконала кілька успішних місій на орбіту, в рамках яких було доставлено супутники в космос.

Firefly Aerospace вже уклала два контракти з NASA з доставки корисних навантажень на Місяць на суму 93 і 112 млн доларів. Політ на зворотний бік Місяця стане для компанії вже другим у рамках співпраці з NASA. Перед цим у 2024 році посадковий модуль Blue Ghost доставить два апарати на видимий бік супутника Землі для проведення досліджень.

Firefly Aerospace вже уклала два контракти з NASA з доставки корисних навантажень на Місяць на суму 93 і 112 млн доларів Фото: NASA

Компанія Firefly Aerospace є не єдиним гравцем на ринку надання послуг з доставки корисних навантажень на Місяць. Наприклад, американська компанія Astrobotic створила свій посадковий модуль Peregrine, який має вирушити на Місяць наприкінці цього року. А компанія Intuitive Machines готується до запуску на початку наступного року свого посадкового модуля Nova-C. Він доставить 5 апаратів NASA в район Південного полюса супутника Землі.

Якщо все піде за планом, то ці компанії стануть першими приватними підприємствами, яким вдалося здійснити успішну посадку на поверхню Місяця своїх посадкових апаратів.

Як уже писав Фокус, експеримент, проведений Китаєм на поверхні Місяця, показав, що рослини можуть вижити тут в умовах низької гравітації.

Також Фокус писав про те, що компанія Blue Origin презентувала свій посадковий модуль, призначений для висадки астронавтів на Місяці. Але його зовнішній вигляд викликав обурення.

Нагадуємо, що на китайській космічній станції "Тяньгун" захований важливий інструмент, про який стало відомо лише нещодавно. Орбітальна станція має третю роботизовану руку всередині, окрім двох потужних маніпуляторів більшого розміру, розміщених зовні, як уже писав Фокус.