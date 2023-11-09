Відновити втрачені клітини. Названо час, необхідний на відновлення мозку після пияцтва

У новому дослідженні вчені виявили, що людський мозок здатний повністю відновитися і залікувати ушкодження, спричинені пияцтвом, але потрібен час.

Не секрет, що у людей із розладом, спричиненим вживанням алкоголю (AUD), як правило, спостерігається витончення ділянок кори головного мозку. При цьому зморшкуватий зовнішній шар мозку має вирішальне значення для багатьох когнітивних функцій вищого порядку, а тому вчені раз у раз намагаються з'ясувати, чи здатний він відновитися, пише Science Alert.

Більш ранні дослідження вже показали, що деякі ділянки мозку можуть відновитися після відмови від алкоголю, проте до цього моменту вчені не знали, скільки часу для цього буде потрібно. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, що відбувається з людським мозком після відмови від алкоголю, чи може він відновитися повністю і скільки це займе часу.

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Дослідження було проведено під керівництвом психіатра і вченого-біхевіориста Тімоті Дураццо зі Стенфордського університету. За словами вченого, більшість більш ранніх досліджень на цю тему, як правило, були зосереджені на першому місяці відмови від алкоголю, проте вчені хотіли піти далі та вивчити ступінь відновлення товщини регіональної кори протягом тривалого періоду — понад 6 місяців.

Раніше вчені вже з'ясували, що зміни в структурі та функціях мозку через хронічне вживання алкоголю можуть ускладнити припинення вживання алкоголю. Річ у тім, що префронтальна кора бере участь у плануванні та ухваленні рішень, однак унаслідок вживання вона може стати менш активною. Таким чином людям з AUD може бути складно приймати здорові рішення.

Під час дослідження команда також вивчила, як куріння, психічні захворювання і розлади, а також вживання психоактивних речовин впливають на зміну товщини префронтальної кори у людей. Загалом у дослідженні взяли участь 88 осіб з AUD. Автори дослідження провели сканування реципієнтів приблизно через 1 тиждень, 1 місяць і 7,3 місяця утримання від алкоголю. Зазначимо, що деякі учасники дослідження пропустили перше сканування, оскільки приєдналися лише через місяць. Водночас дійти до кінця дослідження вдалося лише 40 із 88 реципієнтів. Крім того, вчені просканували мозок 49 осіб, у яких ніколи AUD:було виміряно товщину їхньої кори на початку дослідження і через 9 місяців.

Під час дослідження вчені використовували МРТ, здатний дати чітке зображення внутрішньої структури тіла. У результаті команді вдалося зафіксувати товщину кори для 34 областей, усереднивши виміри по лівій і правій півкулі.

Результати сканування показують, що через 7,3 місяця утримання від алкоголю мозок реципієнтів з AUD відновився у 25 з 34 областей, при цьому товщина 24 з них була порівнянна з товщиною в контрольної групи. Вчені також виявили, що в перший місяць відмови від алкоголю області префронтальної кори відновлюються швидше, а потім повільніше продовжують відновлюватися протягом наступних 6 місяців.

Автори дослідження також зазначили, що будуть потрібні додаткові, більші дослідження, щоб дізнатися більше про відновлення мозку після тривалого вживання алкоголю. Однак результати цієї роботи є досить обнадійливими для тих, хто готовий відмовитися від алкоголю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що алкоголь не робить оточення красивішими.