Найбільший музичний інструмент на Землі: площею близько 1,5 гектара та віком 300 млн років

Дослідники вважають, що мільйони років тому він був частиною древнього морського дна, проте згодом усе змінилося.

Коли йдеться про найбільший музичний інструмент на Землі, ми навряд чи могли б уявити, що він знаходиться під землею, а його вік налічує понад 300 мільйонів років. Однак це так, пише IFLScience.

Цей дивовижний інструмент прихований глибоко всередині печер Лурей у Вірджинії та займає площу близько 1,5 га. Відомо, що вперше ця печера була виявлена 13 серпня 1878 року Ендрю Кемпбеллом та його племінником. Тоді вони займалися дослідженням печер на сході США і виявили широкий простір сталактитів і сталагмітів, освітлений лише власними свічками. У звіті Смітсонівського інституту 1880 говориться, що "у світі немає іншої подібної печери".

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З того часу вченим вдалося багато дізнатися про це місце. Відомо, що формування печери почалося сотні мільйонів років тому, коли ця територія була частиною стародавнього морського дна. Згодом опади ущільнювалися, утворювався вапняк, також відомий як доломіт. Вчені припускають, що близько 300-500 мільйонів років тому, коли два континенти зіткнулися, утворюючи Аппалачі, скеля піднялася і перетворилася на територію, відому сьогодні як "Печерні пагорби". Ця мережа печер утворилася, коли кисла вода просочилася крізь тріщини в скелі, ще до того, як сталактити та сталагміти виросли з карбонату кальцію, що взаємодіє краплями води.

Через деякий час після відкриття печери люди почали помічати, що в ній є щось незвичайне: здавалося вона мала акустичні властивості. Ще в записах 1880 року йдеться про те, що тут проводилися концерти. Наприклад, згадується гурт Luray Band, який виступав тут. У книзі також згадується, що концерт у печері створив одночасно "дивний ефект, що вражає". Крім того, автор зазначає, коли гід обережно вдаряв пальцями об сталактити, вони видавали "чарівні ноти".

У 1954 році на екскурсію в печеру зі своїм сином прибув математик та інженер-електронщик Леланд Спрінкл. Він оцінив звучання сталактитів і вирішив створити найбільший у світі музичний інструмент. Вченому знадобилося 3 роки для спилювання сталактитів у всій печері, що дозволило отримати правильні ноти. Далі він створив систему, де натискання клавіш органу посилає електричний сигнал молотку, який ударяє по необхідному сталактиту.

Таким чином було створено найбільший музичний інструмент Землі, звучання якого залежить від цього, де ви перебуваєте у печері. За словами вченого-археоакустика Девіда Лубмана, акустика у печері неоднорідна. Наприклад, що більш пориста чи нерівна стіна печери, то менше буде луна звуку.

До речі, далеко не кожному вдасться зіграти на цьому чудовому інструменті. За словами вчених, вся річ у тому, що між натисканням клавіші та прослуховуванням звуку насправді проходить близько 1 секунди. Крім того, сталактити розкидані по всій печері, а тому там надзвичайно складно пересуватися. На щастя, для туристів вчені автоматизували роботу найбільшого музичного інструменту у світі та тепер його музикою може насолодитися кожен охочий.

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